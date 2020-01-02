2020-01-02T22:00:18+03:00
Политика

Атошники перестреляли друг друга в новогодние праздники

Но все эти потери тщательно скрываются от их родни
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украинские вояки успешно отстреливают друг друга. Фото: Русская ВеснаУкраинские вояки успешно отстреливают друг друга. Фото: Русская Весна
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Новый год на позициях украинских вояк далеко не томный. Старший опорного пункта одной из бригад ВСУ ранил пытавшегося сбежать с позиции военнослужащего.

- 1 января на одной из позиций 93-й бригады ВСУ в районе села Орехово Попаснянского района старший на взводном опорном пункте открыл огонь на поражение по военнослужащему, попытавшемуся самовольно покинуть расположение подразделения. В результате происшествия беглец получил ранение и доставлен в ближайшую больницу. В подразделении работает комиссия штаба бригады для выяснения причин произошедшего, - сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Также пьяный офицер ВСУ Сергеев застрелился в первый день нового года. Может так впечатлился речью Зеленского?

Ранее нацгвардейцы выстрелили в спину украинскому солдату под Донецком. Беглец собирался навестить на новогодние праздники больную мать.

Все эти случаи командование скрывает от родственников, ожидающих своих героев с наградами из Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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