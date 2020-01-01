Нацгвардейцы выстрелили в спину украинскому солдату под Донецком
Украинский солдат ранен во время попытки самовольно покинуть позиции в зоне так называемой операции объединенных сил. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
- По данным нашей разведки, вчера в 12.40 на западной окраине Новомихайловки выстрелом в спину был ранен боевик второго батальона 28-й бригады Богдан Пилипенко. Огонь из автомата на поражение открыли боевики четвертой бригады национальной гвардии Украины, охранявшие блокпост на выезде из населенного пункта, – говорится в сообщении.
Как стало известно, беглец пытался скрытно пройти мимо блокпоста, чтобы добраться до города Сумы и навестить там на новогодние праздники больную мать.
По информации разведки, комбриг 28-й бригады Максим Марченко представил ранение солдата как полученное в результате несуществующего обстрела со стороны Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU