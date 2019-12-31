ДНР продолжит разыскивать на Украине 160 пленных
После обмена пленными 29 декабря 2019 года Донецкая Народная Республика продолжит поиски на Украине 160 человек, сторонников ДНР. Об этом сообщила омбудсмен Республики Дарья Морозова.
- По данным ДНР, мы разыскиваем на Украине порядка 160 человек, - говорит Дарья Васильевна. - Мы надеемся, что эта работа будет продолжена.
Напомним, что на прошедшем обмене пленными Киев передал Донецкой Народной Республике 61 человека, ДНР в свою очередь отправила в Киев 51 удерживаемого.
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ИСТОЧНИК KP.RU