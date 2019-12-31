2019-12-31T12:03:52+03:00
Политика

ДНР продолжит разыскивать на Украине 160 пленных

Об этом сообщила омбудсмен Республики Дарья Морозова
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Дарья Морозова заявила, что работа по обмену пленными продолжитсяДарья Морозова заявила, что работа по обмену пленными продолжитсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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После обмена пленными 29 декабря 2019 года Донецкая Народная Республика продолжит поиски на Украине 160 человек, сторонников ДНР. Об этом сообщила омбудсмен Республики Дарья Морозова.

- По данным ДНР, мы разыскиваем на Украине порядка 160 человек, - говорит Дарья Васильевна. - Мы надеемся, что эта работа будет продолжена.

Напомним, что на прошедшем обмене пленными Киев передал Донецкой Народной Республике 61 человека, ДНР в свою очередь отправила в Киев 51 удерживаемого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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