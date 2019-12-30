В ДНР помиловали троих несовершеннолетних диверсантов

Глава ДНР Денис Пушилин подписал помилование троих несовершеннолетних диверсантов, задержанных летом 2016 года. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

- У нас есть еще одно не менее важное событие сегодня Глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин помиловал троих задержанных 2.5 года назад (приблизительно летом 2016 года, - ред.). Давайте вспомним ситуацию с малолетними диверсантами, которые устраивали диверсии в Ясиноватой. Сегодня было принято гуманное решение по отношению к ним и сегодня они будут отпущены на свободу.

На пресс-конференции присутствовали матери трех задержанных диверсантов.

- Я бы хотела пригласить за стол мам освобожденных, которые обратились с ходатайством о помиловании на имя Главы Донецкой Народной Республики. Я, как омбудсмен, также обратилась к Главе с ходатайством о помиловании, после чего был собран весь пакет документов – характеристики и так далее. И сегодня было принято это, я считаю, очень важное, очень гуманное, хорошее решение именно в канун праздников, в канун Рождества, освободить детей, освободить людей, дать им еще один шанс на реабилитацию. Мы понимаем, что, к сожалению, они стали заложниками той бессовестной войны, которую ведут спецслужбы Украины по отношению к нашим гражданам. Мы очень надеемся, что сегодня те дети, которые будут освобождены, хотя одни уже не дети, они уже совершеннолетние граждане, что для них это станет уроком, это станет уроком для всех остальных, на которых выходят спецслужбы Украины и предлагают подобные методы. Тем не менее, я считаю, что это очень радостное событие, как и немаловажное вчерашнее мероприятие по обмену.

Одна из присутствовавших матерей поблагодарила Дениса Пушилина и Дарью Морозову.

- Мы благодарны Главе Республики господину Денису Владимировичу Пушилину и аппарату Дарьи Морозовой. Без их помощи и их влияния, наверное, ничего бы хорошего не было. В свою очередь мы, как мамы, нас сегодня здесь трое, выражаем благодарность, что поверили в наших детей, поддержали нас морально. Большое спасибо всем.

- Мы из отпускаем в первую очередь под вашу ответственность, поэтому убедительная просьба – пожалуйста, наблюдайте – заявила в ответ Дарья Морозова .

Вторая мама также поблагодарила власти ДНР.

- Спасибо большое, за наших детей. Что дали им еще один шанс стать достойными жителями нашей Республики.