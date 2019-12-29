Обмен пленными между Донбассом и Украиной - 2019: полный фоторепортаж
Сегодня состоялся долгожданный обмен пленными между Донбассом и Украиной – 2019.
Сначала процесс обмена прошел на подконтрольном Украине «Майорском» блокпосту. Здесь Луганская Народная Республика получила от Украины 63 человека и передала Киеву – 25. Спустя некоторое время на подконтрольном ДНР пропускном пункте «Горловка» Донецкая Народная Республика получила от Украины 61 человека и передала Киеву – 51.
Как проходил обмен пленными – в нашем фоторепортаже:
За процессом обмена следили международные наблюдателиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
У украинских женщин-пленных золотые серьги и массивные кольца почти у каждой. Да и судя по внешнему виду, обращались с ними не плохоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Часы ожидания... и на пропускной пункт приезжают машины со стороны УкраиныФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В Донбассе состоялся обмен пленнымиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Донецкая Народная Республика передала Украине 51 человекаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Не обходится без показухи со стороны украинских пленных. Видимо, решили заработать геройские звания, но вряд ли получитсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Украинский пленный пообещал вернуться в Донецк и стать губернаторомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Украинских пленных привезли на линию разграниченияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Украинских пленных привезли на линию разграниченияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Украинские пленные в ожидании обмена. Многие не скрывают, что после возвращения в Украину - продолжат служить. А кто-то грозится вовсе вернуться в Донецк губернаторомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Украинские пленные в ожидании обмена. Многие не скрывают, что после возвращения в Украину - продолжат служить. А кто-то грозится вовсе вернуться в Донецк губернаторомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Украинские пленные уезжали в Киев с полными сумкамиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Одна из двух женщин, которые предпочли остаться в Донецке и отказались от обменаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Одна из двух женщин, которые предпочли остаться в Донецке и отказались от обменаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Украина передала Донецкой Народной Республике - 61 человекаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Пленные вернулись в семьи в канун Нового года. На фото - один из тех, кого Украина передала ДонбассуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В украинском плену наносили серьезные увечья и не оказывали медицинскую помощьФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В украинском плену наносили серьезные увечья и не оказывали медицинскую помощьФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Спустя пять лет мама встретилась с сыномФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Спустя несколько лет - долгожданное возвращение домойФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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