2019-12-30T00:47:31+03:00
Политика

Обмен пленными между Донбассом и Украиной - 2019: полный фоторепортаж

29 декабря состоялся долгожданный обмен пленными между Донбассом и Украиной - 2019
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Процесс обмена начинает двигаться только после полудняПроцесс обмена начинает двигаться только после полудняФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Сегодня состоялся долгожданный обмен пленными между Донбассом и Украиной – 2019.

Сначала процесс обмена прошел на подконтрольном Украине «Майорском» блокпосту. Здесь Луганская Народная Республика получила от Украины 63 человека и передала Киеву – 25. Спустя некоторое время на подконтрольном ДНР пропускном пункте «Горловка» Донецкая Народная Республика получила от Украины 61 человека и передала Киеву – 51.

Как проходил обмен пленными – в нашем фоторепортаже:

За процессом обмена следили международные наблюдатели Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За процессом обмена следили международные наблюдателиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

У украинских женщин-пленных золотые серьги и массивные кольца почти у каждой. Да и судя по внешнему виду, обращались с ними не плохо Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

У украинских женщин-пленных золотые серьги и массивные кольца почти у каждой. Да и судя по внешнему виду, обращались с ними не плохоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Часы ожидания... и на пропускной пункт приезжают машины со стороны Украины Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Часы ожидания... и на пропускной пункт приезжают машины со стороны УкраиныФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донбассе состоялся обмен пленными Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донбассе состоялся обмен пленнымиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Донецкая Народная Республика передала Украине 51 человека Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Донецкая Народная Республика передала Украине 51 человекаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Не обходится без показухи со стороны украинских пленных. Видимо, решили заработать геройские звания, но вряд ли получится Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Не обходится без показухи со стороны украинских пленных. Видимо, решили заработать геройские звания, но вряд ли получитсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинский пленный пообещал вернуться в Донецк и стать губернатором Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинский пленный пообещал вернуться в Донецк и стать губернаторомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинских пленных привезли на линию разграничения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинских пленных привезли на линию разграниченияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинских пленных привезли на линию разграничения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинских пленных привезли на линию разграниченияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские пленные в ожидании обмена. Многие не скрывают, что после возвращения в Украину - продолжат служить. А кто-то грозится вовсе вернуться в Донецк губернатором Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские пленные в ожидании обмена. Многие не скрывают, что после возвращения в Украину - продолжат служить. А кто-то грозится вовсе вернуться в Донецк губернаторомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские пленные в ожидании обмена. Многие не скрывают, что после возвращения в Украину - продолжат служить. А кто-то грозится вовсе вернуться в Донецк губернатором Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские пленные в ожидании обмена. Многие не скрывают, что после возвращения в Украину - продолжат служить. А кто-то грозится вовсе вернуться в Донецк губернаторомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские пленные уезжали в Киев с полными сумками Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские пленные уезжали в Киев с полными сумкамиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Одна из двух женщин, которые предпочли остаться в Донецке и отказались от обмена Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Одна из двух женщин, которые предпочли остаться в Донецке и отказались от обменаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Одна из двух женщин, которые предпочли остаться в Донецке и отказались от обмена Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Одна из двух женщин, которые предпочли остаться в Донецке и отказались от обменаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украина передала Донецкой Народной Республике - 61 человека Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украина передала Донецкой Народной Республике - 61 человекаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Пленные вернулись в семьи в канун Нового года. На фото - один из тех, кого Украина передала Донбассу Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Пленные вернулись в семьи в канун Нового года. На фото - один из тех, кого Украина передала ДонбассуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В украинском плену наносили серьезные увечья и не оказывали медицинскую помощь Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В украинском плену наносили серьезные увечья и не оказывали медицинскую помощьФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В украинском плену наносили серьезные увечья и не оказывали медицинскую помощь Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В украинском плену наносили серьезные увечья и не оказывали медицинскую помощьФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Спустя пять лет мама встретилась с сыном Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Спустя пять лет мама встретилась с сыномФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Спустя несколько лет - долгожданное возвращение домой Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Спустя несколько лет - долгожданное возвращение домойФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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