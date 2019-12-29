Обмен пленными-2019 между Украиной и Донбассом: Почему бразильский ополченец Рафаэль Лусварги решил вернуться домой через Луганск и Россию

Около 18 часов вечера автобусы привезли в Луганск 63 освобожденных из украинского плена. Дорога от пункта пропуска под Горловкой до столицы ЛНР заняла почти три часа.

Представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева рассказала, что обмен пленными между ЛНР и Киевом прошел в соответствии со списками в полном объеме.

- Украинская сторона привезла всех людей в соответствии со списком, девять человек было отказников - люди приняли решение остаться на территории Украины. По этим людям украинская сторона приняла указ о помиловании, они были освобождены от уголовной ответственности. Будем рассчитывать, что их свободе ничего не угрожает, - сообщила Кобцева.

Угрожать этим девятерым могут не только силовики, но и националисты. История ополченца Рафаэля Лусварги, приехавшего из Бразилии воевать за Донбасс, достаточно поучительна. Кстати, Рафаэля наконец-то, освободили из украинской тюрьмы в результате этого обмена. Два года назад он находился в списках большого обмена 27 декабря 2017 года. Но Киев не отдал бразильца. Словно в футбол там – у Порошенко - играли.

- Господин Лусварги оказался на свободе. Будем надеяться, что он сможет благополучно добраться домой, - отметила Ольга Кобцева.

Между прочим, украинские СМИ писали, что Рафаэль собирался после обмена отправиться в аэропорт «Борисполь», а оттуда - в Бразилию. Однако выбрал путь на родину через Луганск и Россию.

Видимо, решил лишний раз не рисковать.

Рафаэль Лусварги воевал за Донбасс в составе 1-й бригады ДНР. Был инструктором и разведчиком. Участвовал в боях в районе Вергулевки, Первомайского, Горловки, Старобешево, Дебальцево и донецкого аэропорта. А в марте 2015 года возглавил интернациональный бразильский отряд имени Че Гевары. Это подразделение действовало на территории Луганской Народной Республики.

После года боев Лусварги решил уехать домой. «Я устал воевать», - объяснял потом легендарный интернационалист, получивший не одно ранение. Кстати, в тот период закончились активные бои. И из ополчения, ставшего армией, ушло немало ветеранов.

Из Бразилии в незалежную Лусварги «вытащили» украинские спецслужбы. Предложили по Интернету хороший заработок. Наивный латиноамериканец «клюнул». Осенью 2016 года его задержали в аэропорту «Борисполь». 25 января 2017 года Печерский районный суд Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы.

Потом началась отсидка и временный выход на свободу – во время успешной апелляции решения суда. Также пришло решение уйти в монастырь. Предки Рафаэля ведь были староверами из Российской империи, из Малороссии. Мигрировали вначале в Европу, затем в Бразилию.

Рафаэлю наглядно показали, что монастырь в епархии УПЦ Московского патриархата в нынешней прозападно-православной Украине, как ДНР и ЛНР считается. Фото: TWITTER.COM

Рафаэль ушел в мужской Свято-Покровский Голосеевский монастырь. Но видимо, ошибся с выбором в поисках спокойной жизни. Монастырь оказался в епархии УПЦ Московского патриархата. В нынешней прозападно-православной Украине это как ДНР и ЛНР считается. Там-то Лусварги и нашли украинские журналисты, а потом и другие нацисты, которые с 2014 года свободно с оружием гуляют по «незалежной» Украине. Прилюдно избили и унизили. И сдали в СБУ.

После этой истории невольно еще раз подумаешь: Кобцева не случайно сказала про этих девятерых отказников…

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