Обмен пленными 2019: среди тех, кого вернет Украина, может быть фермер из Шахтерска Николай Бутрименко

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-29T10:27:22+03:00

Его обвинили в причастности к гибели десяти украинских спецназовцев и осудили на 8 лет

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Фермера из Шахтерска Николай Бутрименко украинский суд в Запорожской области осудил на 8 лет. В вину пожилому человеку поставили причастность к гибели десяти бойцов 3-го полка спецназа Вооруженных сил Украины 29 июля 2014 года. Якобы фермер передал ополченцам информацию о пребывании на окраине села Латышево украинских военных, рыскавших по тылам ДНР. После чего группы спецназа были разгромлены.

Бутрименко был задержан в 2016 году и отбывал заключение с 1 июня 2016 года. А три дня назад, 26 декабря, Ореховский районный суд Запорожской области изменил Николаю Бутрименко меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

- Это решение было обосновано тем, что участники Трехсторонней контактной группы достигли договоренности о включении Бутрименко в список на обмен, – рассказала адвокат Елена Яркина.

Журналисты «Комсомолки» выехали к линии разграничения, где будет проходить обмен пленными. Читайте их репортаж в онлайн-трансляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU