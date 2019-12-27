Обмен пленных 2019: Среди тех, кого вернет Украина, может быть 85-летний Мехти Логунов

27 Дек. 22:23 2019-12-27T22:23:13+03:00

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29 декабря - дата готовящегося обмена пленными. Уже известно, что он состоится на КПП Майорск в 11:00

Известно, что 85-летнего политзаключённого Мехти Логунова тоже готовят на обмен. Его осудили на 12 лет из-за якобы совершённой госизмены. СБУ обвиняло Деда (так уважительно называют Логунова) в замыслах создать Харьковскую Народную Республику.

Логунова уже вывезли из харьковского СИЗО в город Артемовск (подконтрольная Киеву территория ДНР). Адвокат подчеркнул, что Мехти Логунов отказывается обращаться к президенту за прошением о помиловании, но вынужден согласиться на обмен из-за своего возраста. Об этом сообщает издание Graty, со ссылкой на адвоката харьковского учёного Тихоненкова.

- Мехти Логунов категорически отказывается просить президента о помиловании, поскольку он не воспринимает эту власть. В то же время у меня есть информация о том, что Мехти вывезли из СИЗО и сейчас он находится в Бахмуте (Артемовск), — сказал Тихоненков.

Напомним, последний обмен пленными состоялся в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU