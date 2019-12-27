Обмен пленными между Украиной и Республиками Донбасса состоится 29 декабря

Стала известна дата обмена пленными, который должен состояться уже в этом году. Последний крупный обмен пленными был в конце декабря 2017 года. Тогда украинская сторона передала Донецку 160 человек, в Киев отправились 57 человек.

Уже в это воскресенье ЛНР и ДНР - с одной стороны и Киев - с другой проведут обмен пленными по формуле "80-130". И это, пожалуй, лучший новогодний подарок для тех, кто годами был в плену, в разлуке со своими близкими и родными.

Известно, что процесс обмена состоится с 11:00 на контрольно-пропускном пункте Майорск.

- Нам наконец-то удалось достигнуть договоренности об обмене при условиях гарантии процессуального очищения удерживаемых лиц со стороны Украины, — накануне отметила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Также Дарья Морозова добавила, что Украина наконец-то подтвердила свои обязательства и гарантирует освобождение от уголовного наказания и преследования удерживаемым лицам.

При этом Украина в одностороннем порядке вычеркнула пятерых сотрудников спецподразделения "Беркут" из списков, что могло привести к срыву обмена.

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