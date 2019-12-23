Обмену быть: Достигнута договоренность обмена "всех на всех"

СЕГОДНЯ 18:58 2019-12-23T18:58:45+03:00

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Участникам Минских переговоров удалось достигнуть договоренности об обмене удерживаемых лиц до нового года.

В МИД ДНР, стороны в ходе переговоров согласовали документ, заверяющий обязательства сторон об осуществлении обмена удерживаемыми лицами по формуле «всех установленных на всех установленных» до конца года.

- Нам наконец-то удалось достигнуть договоренности об обмене при условиях гарантии процессуального очищения удерживаемых лиц со стороны Украины. На данный момент ведется работа по подготовке окончательного списка лиц и дате обмена, — отметила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Также Дарья Морозова добавила, что Украина наконец-то подтвердила свои обязательства и гарантирует освобождение от уголовного наказания и преследования удерживаемым лицам.

Напомним, сегодня в режиме видеоконференции прошли переговоры об обмене пленных. Последний масштабный обмен состоялся в 2017 году. Тогда украинская сторона передала Донецку 160 человек, в Киев отправились 57 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU