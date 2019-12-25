2019-12-25T23:38:24+03:00
Общество

8-летняя Кира из Зайцево: «Дедушка Мороз, у нас тут стреляют. Купи себе бронежилет»

Письмо Киры стало активно распространяться в социальных сетях [фото]
Екатерина Сорока
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Пользователи соцсетей занимаются поиском адреса или любых других контактов отправителя письма. Фото: mk.ruПользователи соцсетей занимаются поиском адреса или любых других контактов отправителя письма. Фото: mk.ru
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На днях в социальных сетях стало активно распространяться письмо к Дедушке Морозу от восьмилетней девочки по имени Кира. Она живет в поселке Зайцево, который каждый день обстреливают боевики украинской армии.

Девочка просит не много. Новый телефон, чтобы ее не дразнили одноклассники, мира и бронежилет для Дедушки Мороза, чтобы он не пострадал, когда будет доставлять подарки.

— Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Кира. Мне восемь лет. Живу в Зайцево. Дедушка Мороз, у нас тут стреляют. Купи себе бронежилет, чтоб тебя не убили, как папу Наташи. Я учусь хорошо, слушаюсь маму. Гулять боюсь, потому что мы с мамой попали под обстрел. Лежали на траве, я плакала и мам тоже. Сделай так, чтоб не было войны. Подари мне телефон-планшет. У всех моих друзей есть, а у меня с кнопками. И мальчики смеются. Говорят, что я бедная, — пишет Кира в своем письме.

То самое письмо Киры из Зайцево. Фото: vk.com

То самое письмо Киры из Зайцево. Фото: vk.com

Слова Киры не оставили равнодушными пользователей соцсетей. Кое-кто даже начал поисковую операцию родственников девочки, чтобы вручить ей подарок. Все же Зайцево – это не Донецк, а небольшой поселок. Так что найти их будет не так уж и сложно.

— Может скинемся ребенку на телефон? У меня даже костюм Деда Мороза есть. Порадуем ребенка, — предложил один из комментаторов Влад Ильин.

Предложение мужчины уже поддержало несколько человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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