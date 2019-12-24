«Мы хотим снега, елку и тишины!»: О чем мечтают дети, живущие почти на передовой Донбасса

Серый асфальт, серые дома, серое небо – приблизительно так выглядит в этом декабре предновогодний Донецк. Что совсем не отменяет праздника Нового года даже в серой зоне. А какой праздник без поздравлений детей?

Католическую шапку отвергли

Ранним утром выдвигаемся в сторону Трудовских с командой волонтера Елены Потаповой. У нас есть свой святой Николай, правда, больше похожий на Деда Мороза - Эдуард Красников и Снегурочка – жительница Трудовских Ирина Петровская.

В умелых руках Елены Потаповой наш Эдуард преображается в Деда Мороза.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Именно Ире и принадлежит авторство костюмов сказочных персонажей. И мне легко представить ее, обшивающую свадебной лентой свою швабру так, чтобы получился настоящий посох. Она шьет, а за окнами нечисть гасит ее родные Трудовские снарядами, а Ира, знай себе, шьет. И это лучший способ не сойти с ума от отчаяния. Вот только завидев приготовленные костюмы, наш святой Николай – Эдуард – вдруг артачится.

- Это что за шапка такая? Католическая? Я не стану ее надевать, не уговаривайте! – казавшийся таким мягким и деликатным Эдик, оказался вдруг очень принципиальным. Он отбросил сшитый Снегурочкой раздвоенный колпак.

Хорошо, у Ирины нашлась обычная шапка Деда Мороза. Цепляем ватную, тоже самодельную, бороду и готово. Каноничней Деда Мороза еще поискать! Детям не важно, как называть, главное – подарки.

У нашего Деда Мороза и водитель под стать. Александр Степеров – в юности служил во флоте, затем 26 лет работал в лаве, а с 2014 года воевал танкистом, был хорошо знаком с Гиви, Моторолой, да и сейчас тоже дома не сидит – возит военных-колясочников в Россию на лечение, с детворой донецкой высаживает деревья в Ботаническом саду, ухаживает за могилами ополченцев, всего не перечислить. Сейчас вот отозвался и без лишних просьб везет нас к детям красной зоны. Саша немногословен, это от Ирины я узнаю, что его дом на Трудовских разрушен, а семья Александра вынуждена снимать жилье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/751523" frameborder="0"></iframe> Утренник для детей, живущих на передовой.Юлия АНДРИЕНКО

Вот такой водитель у Деда Мороза из Донбасса.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Подарки от друзей Донбасса из Украины и России

Наш транспорт битком набит подарками - детские вещи в нескольких сумках, а еще сладкие наборы.

- Все это удалось купить, благодаря настоящим русским людям, причем одна женщина по имени Настя из Киева, а другая – Елена Новикова из Орла. Они помогли приобрести сто с лишним сладких подарков и это не первая их помощь дончанам, - рассказывает Елена Потапова. – Давай фамилию Насти говорить не будем, она и так рискует, помогая детям «террористов» и «сепаратистов».

Нас уже ждут дети, Снегурочка заранее всех оповестила. Но по пути мы заезжаем к тем, кто сам на праздник прийти не в состоянии.

На кровати лежит девочка лет 9-10, ее высохшие пальчики напоминают птичьи лапки. У Марины ДЦП и на самом деле ей 21 год, о чем никогда не догадаешься. При этом она радостно улыбается, завидев нашу ватагу. А я думаю, как же она тут, когда стреляют – ни убежать, ни в подвал спуститься, даже в безопасный уголок не забиться.

Марине сейчас 21 год и, конечно, ей место в санатории, а не на передовой.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Подержись за мою волшебную рукавицу и все твои заветные желания исполнятся, - говорит наш Эдик. Ему удивительно к лицу и тулуп и смешная ватная борода. Он совершенно вошел в роль и мне на минуту кажется, что он легко исполнит и мечту Марины бегать своими ножками.

Мы оставляем ей сладкие подарки, мягкого мишутку и теплую одежду.

Когда школа за радость

А в центре Трудовских нас уже ждут ни много, ни мало сто двадцать детей! Все они спешат рассказать свои мечты, прочитать заготовленные стихи и подержаться за волшебную рукавицу нашего Святого Николая. А еще нам неожиданно вручают целый ворох писем, где кто-то просит провести на его улицу интернет, кто младше, мечтает о машинках-куклах, постарше просят телефоны, а кто-то бесхитростно просит снега и елку. Есть от чего растеряться.

Собралось 120 детей, все они - жители Трудовских.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Без снега и правда наша процессия выглядит очень странно, но мы упрямо водим хоровод по утоптанной земле и поем «Елочку». Снегурочка проворно всем вручает сладкие подарки.

Эдуард Красников в роди Деда Мороза, а в роли Снегурочки - Ирина Петровская.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Одна из малышек взяла в оборону нашего Эдика и с упоением выразительно читает ему Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый». Тот слушает внимательно, не перебивает.

Волшебная рукавица Деда Мороза исполняет любые желания.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Дети в конце года писали письма Деду Морозу, - рассказывает учитель начальных классов школы № 103 Елена Николаевна. – Просят, чтобы стрелять перестали. У меня в классе – все дети войны, они мира не помнят. Одна девочка после обстрела плакала и все повторяла «Я жить хочу! Зачем нас убивают? Что мы им сделали?» На первый взгляд, они ничем не отличаются от сверстников. Но это только на первый взгляд. Они серьезней, самостоятельней, умеют радоваться мелочам. Как-то проводила анкетирование и там был вопрос: «Если бы была возможность не ходить в школу?», почти все ответили – все равно бы пошли. Вы много таких детей видели? Другие бы порадовались возможности прогулять, побездельничать. А для них - в этом возможность жить нормальной жизнью. Школа № 104 разбита, дети из нее учатся в нашей школе, встают затемно и топают с рюкзаками, как маленькие гномы.

Слишком мало у этих детей праздников и радости.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Никто давно не прячется

Спрашиваю у детей, кем мечтают стать. Называют профессии военного, врача, ветеринара и даже журналиста!

- У меня дочка Ариша родилась в 2015 году, тишины она и не знает. Мы только во время самых страшных обстрелов перебирались с Трудовских на Петровку (Петровский район Донецка тоже в числе прифронтовых – автор), - говорит мама Яна. – На автоматные и пулеметные очереди наша детвора уже внимания не обращает. А вообще все привыкли. Разве что плохо, что после 17.00 отсюда уже не выехать. Вы напишите об этом обязательно. Мы на работу не можем устроиться из-за того, что транспорт сюда почти не ходит.

Хоровод без снега выглядит несколько нелепо, но что делать.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Муж Яны воевал, а после Дебальцево она ему поставила ультиматум - либо семья, либо - война. Выбрал семью. Сейчас работает грузчиком за 7700 рублей. Как выживает семья, понять сложно.

Аришу сзади бережно обнимает за плечи старший брат Данил, защищая от стылого ветра.

- Мечтаю стать пожарным. Но это потом. Сейчас хочу, чтобы война окончилась. Это самое главное, потом все будет возможно. Пусть хотя бы в праздники не стреляют, - серьезно говорит 14-летний Данил и подтверждает слова мамы. – Правда, в подвал мы давно не бегаем, разве, когда тяжелое летит.

Данил и его сестренка Ариша всю жизнь живут на Трудовских. Автоматными очередями их не испугать.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Он берет продрогшую сестричку за руку и уводит домой. Смотрю им вслед. Кем они станут? Найдут ли себе место в будущем? Какое счастье, что сейчас их можно обрадовать просто сладостями. Да еще снегом, которого так ждут, ведь он способен преобразить даже эту серую зону.

Что ждет этих детей?Фото: Юлия АНДРИЕНКО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А после 8 января карета превратится в тыкву?»: Как отреагировали дончане на приостановку комендантского часа

Комендантский час в Республике приостановят с 31 декабря 2019 по 8 января 2020 года (Подробнее...)

«Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник!» «Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию

Уже третий год подряд мы вместе со своими читателями поздравляем детишек прифронтовых поселков Республики с Новым годом. Только вдуматься – дети, которые сейчас учатся в первых классах, не знают жизни без войны. Когда она началась – этим крохам было по одному годику. Они делали первые шаги и произносили первые слова под страшные звуки орудий (Подробнее)