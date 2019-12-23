2019-12-23T14:50:43+03:00
Политика

«А после 8 января карета превратится в тыкву?»: Как отреагировали дончане на приостановку комендантского часа

Комендантский час в Республике приостановят с 31 декабря 2019 по 8 января 2020 года
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Пока это не отмена комендантского часа, а только его приостановка. Но народ и этому рад. Фото: Евгении КарпачевойПока это не отмена комендантского часа, а только его приостановка. Но народ и этому рад. Фото: Евгении Карпачевой
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Комендантский час на территории ДНР приостанавливается с 23:00 31 декабря по 05:00 8 января. Об этом говорится в распоряжении Главы ДНР № 437. Впервые на целую неделю будет отменен комендантский час, ранее его отменяли на одну ночь в крупные праздники – новый год, Рождество, Пасха.

Глава пообещал усилить в эти дни полицейские патрули. Новость о временной отмене комендантского часа одни дончане восприняли с криками «Алилуйя!», другие скептически пожали плечами, что, мол, все равно все праздники пролежат под елочкой в кругу семьи.

- Когда это отменят полностью, жителей ДНР надо будет 40 лет водить по злачным местам, что бы отучить после 23:00 прятаться по домам, - иронизирует дончанка Татьяна.

Дончане говорят о полной бесполезности комендантского часа, как средства безопасности.

- Эти 8 дней - доказательство бессмысленности комендантского часа, как в принципе, - заявил житель Донецка Гайкарам.

- Планировала спать, но раз такое дело, пойду гулять, наверстывая упущенное за все годы, - смеется дончанка Юлия.

- Просто теперь придется научиться спать быстрее, чтобы все успеть, - посоветовал Ростислав.

Не преминули жители Донецка пройтись и по работе патрулей.

- Вот вы радуетесь, а кого полиции ловить? Людей без заработка оставляете, - не без иронии посочувствовала стражам порядка Леся.

- Количество «распивающих спиртные напитки в общественных местах» с лихвой компенсирует количество «нарушителей КЧ», - успокоил ее Сергей.

А вообще в большинстве своем дончане надеются, что эта мера больше не вернется.

- А что после 8 января? Карета превратится в тыкву? – риторически заметила Елена.

Почему-то мне кажется наиболее вероятным сценарий полной отмены комендантского часа после 8 января. Только хорошо бы, чтобы к этому времени был пересмотрен график движения общественного транспорта в ДНР. Ведь добраться в отдаленные районы Донецка проблематично уже после 19.00. А за порядком и безопасностью граждан пусть смотрит полиция. Искусственное ограничение свободы людей так себе мера, пора это признать на шестом году войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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