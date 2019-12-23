2019-12-23T12:29:16+03:00
Новый год 2020

В ДНР отменят комендантский час с Нового Года до Рождества

Целую неделю дончане смогут гулять по праздничному ночному городу, правда, под присмотром
Ольга ГОРДО
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Целую неделю можно будет любоваться ночным ДонецкомЦелую неделю можно будет любоваться ночным ДонецкомФото: Ольга ЖУКОВА
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То, о чем дончане мечтали больше всего – наконец-то свершилось! В Республике отменен комендантский час. Правда, всего на восемь дней. Такой подарок всей Республике сделал Глава ДНР Денис Пушилин. Распоряжение об отмене комендантского часа на время новогодних праздников появилось сегодня на его сайте.

Комендантский час на территории ДНР приостанавливается с 23:00 31 декабря по 05:00 8 января. Об этом говорится в распоряжении Главы ДНР № 437.

- Приостановить действие режима комендантского часа на территории Донецкой Народной Республики с 23:00 31 декабря по 05:00 8 января 2020 года, — говорится в тексте.

Министру внутренних дел Алексею Дикому поручено в этой связи организовать усиленное полицейское патрулирование городов и районов Республики.

С мая 2014 года это первое такое длительное приостановление комендантского часа. Почти пять лет комчас если отменяли, то только на один день, вернее, на одну ночь. В основном на религиозные и государственные праздники.

Напомним, недавно Глава ДНР отменил комендантский час в Седово на период курортного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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