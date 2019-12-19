Гуляй, молодежь ДНР! В Седово летом отменят комендантский час, и в Республике тоже будут перемены

СЕГОДНЯ 23:09 2019-12-19T23:12:25+03:00

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О намерении изменить ночную жизнь в курортном Седово и не только там объявил сегодня Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с представителями местных властей.

- Целесообразно на следующий курортный сезон отменить в Седово комендантский час вообще. Поэтому свои планы выстраивайте с поправкой на это, – сказал Пушилин главе Новоазовской райадминистрации Олегу Моргуну.

Тем временем, Моргун сообщил, что Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР принято решение о разработке концепции развития курортной зоны в Седово на период 2020–2023 годов. Более того, уже сейчас выполнены некоторые предпроектные мероприятия. Так что отдых на единственном морском курорте в ДНР станет более комфортным и веселым. А любителям тихо послушать шелест морской волны придется искать другие места. Зато молодежь точно будет довольна.

Кстати, по поводу комендантского часа Денис Пушилин сообщил, что по другим городам ДНР этот вопрос будет проработан в рамках безопасности, и информация будет предоставлена общественности в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU