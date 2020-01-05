Украинские офицеры избили и разоружили полицейских за попытку проверить документы

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:16:18+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР

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2 января в Красноармейске сотрудники полиции остановили гражданский автомобиль. Подозрения были оправданы. В салоне авто находились вооруженные офицеры ВСУ в алкогольном опьянении.

Полицейские попросили у военнослужащих документы для проверки. Однако получили агрессивный ответ.

- Боевики 92-й бригады ВСУ устроили драку с сотрудниками украинской полиции к северо-западу от Донецка, - рассказали в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

В результате столкновения двое сотрудников полиции получили ушибы и переломы.

- Только прибывшее подкрепление полицейских позволило остановить боевиков, - сообщили в НМ ДНР.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что для того, чтобы уладить конфликт приехал и командир бригады Кокорев.

- Он вывез подчиненных в расположении части, - рассказали в Народной милиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU