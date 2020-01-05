ВСУ обстреляли Донецкое направление

5 Янв. 2020 2020-01-05T10:43:36+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Обстрелы территории Донецкой Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины не прекращаются. Только за прошедшие сутки киевские силовики три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В ведомстве рассказали, что украинская армия стреляла по донецкому направлению.

- В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались населенные пункты: Каштановое, Донецк (Вольво-центр), Александровка, - сообщили в СЦКК.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что при обстреле киевские силовики применяли различное вооружение.

- Было выпущено 9 гранат из СПГ/РПГ, применялось и крупнокалиберное стрелковое оружие, - сказали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU