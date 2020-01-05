ВСУ обстреляли Донецкое направление
Обстрелы территории Донецкой Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины не прекращаются. Только за прошедшие сутки киевские силовики три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В ведомстве рассказали, что украинская армия стреляла по донецкому направлению.
- В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались населенные пункты: Каштановое, Донецк (Вольво-центр), Александровка, - сообщили в СЦКК.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что при обстреле киевские силовики применяли различное вооружение.
- Было выпущено 9 гранат из СПГ/РПГ, применялось и крупнокалиберное стрелковое оружие, - сказали в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU