2020-01-05T10:43:36+03:00
Политика

ВСУ обстреляли Донецкое направление

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: amp.znaj.uaФото: amp.znaj.ua
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Обстрелы территории Донецкой Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины не прекращаются. Только за прошедшие сутки киевские силовики три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В ведомстве рассказали, что украинская армия стреляла по донецкому направлению.

- В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались населенные пункты: Каштановое, Донецк (Вольво-центр), Александровка, - сообщили в СЦКК.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что при обстреле киевские силовики применяли различное вооружение.

- Было выпущено 9 гранат из СПГ/РПГ, применялось и крупнокалиберное стрелковое оружие, - сказали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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