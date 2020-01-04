В ЛНР сбили ударный беспилотник ВСУ

4 Янв. 2020 2020-01-04T21:31:39+03:00

Все данные по сбитому ударному беспилонику переданы в прокуратуру ЛНР

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Вчера, 3 января, возле села Обозное Славяносербского района народная милиция ЛНР сбила ударный беспилотник ВСУ, который был оборудован устройством для сброса боевого заряда. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Несмотря на указания командования ВСУ по установлению и поддержанию режима перемирия в зоне проведения так называемой "ООС" ("операции объединенных сил"), отдельные командиры открыто игнорируют приказы вышестоящего руководства, тем самым пытаясь дестабилизировать обстановку и спровоцировать нас на ответные действия, - констатировал он.

- Так, 3 января, благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны в районе населенного пункта Обозное был сбит ударный беспилотный летательный аппарат "Фантом" 46-й бригады ВСУ, оборудованный приспособлением для сброса боевого заряда, - сообщил Филипоненко.

Он также уточнил, что все материалы по данному случаю переданы "в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении командира 46-й бригады ВСУ полковника Артема Котенко.

Накануне 30 декабря 2019 года народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ, который проводил разведку в районе села Желтое Славяносербского района.

ИСТОЧНИК KP.RU