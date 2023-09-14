ВСУ за день выпустили по Донецку почти 60 натовских снарядов

При обстрелах города использовалось западное вооружение, в том числе кассетные боеприпасы. Фото: СЦКК ДНР

За прошедший день, 14 сентября, украинские войска двадцать раз обстреляли территорию Донецка. Под огонь артиллерии ВСУ попали четыре района города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК ДНР.

Он уточнил, что при обстрелах противник использовал западное вооружение, в том числе кассетные боеприпасы.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 59 снарядов калибром 155 мм, из них 9 кассетного типа, - заявил Кулемзин.

Сообщается также, что в Кировском районе Донецка по улице Шопена пострадала женщина 1961 года рождения. Тем временем в Киевском районе из-за обстрелов загорелись дома по улицам Еременко и Крупской.

Напомним, ранее сообщалось, что под обстрел ВСУ в Петровском районе Донецка попала маршрутка. Ранения получили мужчина и женщина, их анкетные данные уточняются.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ выпустили по четырем городам ДНР 17 кассетных снарядов

Украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами Горловку, Донецк, Ясиноватский район и Макеевку (подробнее)