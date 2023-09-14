Мэр Кулемзин заявил о двух пострадавших при обстреле маршрутки в Донецке

Под обстрел ВСУ попало маршрутное такси №93 в Петровском районе Донецка, ранены два человека. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины обстреляли автобус маршрута №93 в Петровском районе Донецка. Ранения получили два мирных жителя, их анкетные данные уточняются. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Петровского района в микрорайоне шахты № 7 поврежден автобус 93-го маршрута. Ранены женщина и мужчина, анкетные данные которых уточняются, — заявил градоначальник.

Как сообщала «КП Донецк», около семи утра 14 сентября украинские боевики выпустили по Петровскому району Донецка три артиллерийских снаряда калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций боевиков в населенном пункте Максимильяновка.

Всего за сутки украинские войска ранили восемь мирных жителей Республики. Повреждены 23 жилых дома в Донецке, Горловке и Макеевке, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

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