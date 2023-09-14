В Киевском районе Донецка из-за попаданий украинских снарядов загорелись дома

ВСУ обстреляли центр Донецка, в жилых домах начались пожары Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Киевском районе Донецка в результате попаданий украинских снарядов загорелись несколько жилых домов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что ряд возгораний произошел в Киевском районе столицы ДНР.

- При обстреле Киевского района в результате прямого попадания произошло возгорание дома по улице Еременко, - проинформировал Кулемзин.

Чуть позже мэр сообщил:

- Во время обстрела Киевского района произошло прямое попадание с возгоранием в частный дом по улице Крупской.

Напомним, ранее сообщалось, что под обстрел ВСУ в Петровском районе Донецка попала маршрутка. Ранения получили двое людей.

- В результате обстрела Петровского района в микрорайоне шахты № 7 поврежден автобус 93-го маршрута. Ранены женщина и мужчина, анкетные данные которых уточняются, - заявил градоначальник.

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