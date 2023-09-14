Под обстрел ВСУ в Петровском районе Донецка попала маршрутка

Украинские боевики в очередной раз обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 155 мм (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Утром 14 сентября под обстрел ВСУ попало маршрутное такси в Петровском районе Донецка. Информация о пострадавших уточняется. Об этом ТАСС заявили в оперативных службах Донецкой Народной Республики.

— Утром в Петровском районе под обстрел попала маршрутка. Информация о пострадавших уточняется, — заявили ТАСС в экстренных службах региона.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка около семь утра. В 06:55 ВСУ выпустили по району три артиллерийских снаряда калибром 155 мм.

Как сообщала «КП Донецк», за сутки ВСУ выпустили по ДНР 188 боеприпасов. Ранения получили восемь мирных жителей в Донецке и Горловке. Повреждено 23 жилых дома в Киевском и Петровском районах Донецка, Горняцком районе Макеевки и Центрально-Городском районе Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

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