В Донецке женщина получила ранение при разрыве кассетного суббоеприпаса

Ранение получила мирная жительница 1961 года рождения (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Мирная жительница Донецка пострадала при разрыве кассетного суббоеприпаса. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: в Донецке (Кировский район) по улице Шопена в результате разрыва кассетного суббоеприпаса ранена женщина 1961 года рождения, — заявили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что в результате обстрелов Киевского района Донецка со стороны ВСУ повреждены частные жилые дома на улицах 50 лет Украины и Крупской.

Как сообщала «КП Донецк», за ночь украинские войска выпустили по трем районам Донецка 36 артиллерийских снарядов калибром 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. Под огонь боевиков попали Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Кулемзин заявил о двух пострадавших при обстреле маршрутки в Донецке

Украинские боевики обстреляли автобус маршрута №93 в Петровском районе Донецка (подробнее)