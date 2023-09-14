ВСУ выпустили по четырем городам ДНР 17 кассетных снарядов

ВСУ выпустили по территории ДНР 17 кассетных снарядов (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по четырем городам ДНР 17 кассетных снарядов. Под огонь украинских боевиков попали Горловка, Донецк, Ясиноватский район и Макеевка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженные формирования Украины по направлениям: 16:25 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, ВСУ выпустили по Горловике еще два кассетных снаряда. Также украинские боевики выпустили пять кассетных боеприпасов по Киевскому району Донецка, четыре по Червоногвардейскому району Макеевки, и три по Ясиноватскому району.

Напомним, что в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в поселке Веселое Ясиноватского района ранения получил мужчина.

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