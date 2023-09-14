При обстреле ВСУ в поселке Веселое Ясиноватского района ДНР ранен мужчина

В поселке Веселое Ясиноватского района ДНР ранен мужчина в результате обстрела ВФУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в поселке Веселое Ясиноватского района ранения получил мужчина. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 сентября по состоянию на 16:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. В поселке Веселое Ясиноватского района по улице Садовой, 4 ранен мужчина 1961 года рождения, - отмечают в ведомстве.

Военные эксперты из СЦКК ДНР добавили, что обстрел Ясиноватского района произошел примерно в 14:30. Противник со своих позиций в районе населенного пункта Семеновка выпустил три снаряда калибром 155 мм.

Напомним, что мирная жительница Кировского района Донецка пострадала при разрыве кассетного суббоеприпаса.

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