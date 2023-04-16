«Он до последнего оставался, молился за нас»: Прихожане Свято-Андреевского храма поблагодарили Батюшку за спасение во время обстрела ВСУ центра Донецка в пасхальную ночь

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка 20 ракет из РСЗО. Фото: кадр из видео ТК "Оплот"

В одном из популярных донецком телеграм-канале разместили благодарность священнику Свято-Андреевского Храма за спасение прихожан во время обстрела со стороны ВСУ в пасхальную ночь.

- Храм находится рядом Собором в центре Донецка, который подвергся обстрелу 16 апреля, во время ночной пасхальной службы. В момент прилетов Батюшка быстро среагировал, всех попросили спуститься в подвал – сначала женщины и дети… Он до последнего оставался молиться за нас, - написал прихожанин Свято-Андреевского Храма.

Напомним, что в пасхальную ночь украинские вооруженные формирования обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Под обстрел попал центральный собор Донецка. В результате удара погиб один мирный житель, еще шесть человек, в том числе священнослужитель, получили ранения. Также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

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