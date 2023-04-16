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НовостиПолитика16 апреля 2023 11:17

В СЦКК сообщили о разрушениях Донецка в пасхальную ночь

Украинские боевики нанесли ракетный удар по городу
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Военные эксперты зафиксировали ряд разрушений

Военные эксперты зафиксировали ряд разрушений

Сегодня, 16 апреля, во время пасхальной всенощной вооруженные формирования Украины обстреляли центральную часть Донецка. Военные эксперты зафиксировали ряд разрушений.

Ворошиловский район: городская больница № 4 г. Донецка по ул. Челюскинцев; МБДОУ «Ясли-сад № 13 г. Донецка» по ул. Челюскинцев; МБДОУ «Ясли-сад № 294 г. Донецк» по ул. 50 лет СССР; повреждена теплотрасса общежития № 5 ДонНТУ по ул. Челюскинцев; ул. 50 лет СССР, 155 "в" - прямое попадание в многоквартирный жилой дом; ул. Челюскинцев, 165, 167 - многоквартирные жилые дома; ул. Зеленая, 14 - зафиксировано возгорание частного жилого дома.

Куйбышевский район: ул. Энгельса, 84 - прямое попадание в частный жилой дом; ул. Энгельса, 86 - частный жилой дом.

Напомним, что в Донецке в результате удара ВСУ по центру города один человек погиб, еще шесть – ранены. По данным СЦКК ДНР, по Ворошиловскому району Донецка было выпущено двадцать снарядов из реактивной системы залпового огня.

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