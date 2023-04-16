В СЦКК сообщили о разрушениях Донецка в пасхальную ночь

Военные эксперты зафиксировали ряд разрушений

Сегодня, 16 апреля, во время пасхальной всенощной вооруженные формирования Украины обстреляли центральную часть Донецка. Военные эксперты зафиксировали ряд разрушений.

Ворошиловский район: городская больница № 4 г. Донецка по ул. Челюскинцев; МБДОУ «Ясли-сад № 13 г. Донецка» по ул. Челюскинцев; МБДОУ «Ясли-сад № 294 г. Донецк» по ул. 50 лет СССР; повреждена теплотрасса общежития № 5 ДонНТУ по ул. Челюскинцев; ул. 50 лет СССР, 155 "в" - прямое попадание в многоквартирный жилой дом; ул. Челюскинцев, 165, 167 - многоквартирные жилые дома; ул. Зеленая, 14 - зафиксировано возгорание частного жилого дома.

Куйбышевский район: ул. Энгельса, 84 - прямое попадание в частный жилой дом; ул. Энгельса, 86 - частный жилой дом.

Напомним, что в Донецке в результате удара ВСУ по центру города один человек погиб, еще шесть – ранены. По данным СЦКК ДНР, по Ворошиловскому району Донецка было выпущено двадцать снарядов из реактивной системы залпового огня.

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