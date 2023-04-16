Пасха в Донецке 16 апреля 2023: Жители освящают куличи и говорят о мире

Тысячи верующих посетили праздничные службы Фото: Елена Лебедева

Пасха в Донецке 16 апреля 2023 порадовала солнечной погодой. Во всех храмах Донецкой Народной Республики прошли праздничные богослужения.

Тысячи верующих посетили праздничные службы Фото: Елена Лебедева

Тысячи верующих посетили праздничные службы Фото: Елена Лебедева

Тысячи верующих посетили праздничные службы Фото: Елена Лебедева

Тысячи верующих посетили праздничные службы Фото: Елена Лебедева

Тысячи верующих пришли на праздничные службы. Жители освящают куличи и говорят о мире. На утро воскресенья «Христос воскрес!» звучит уже домах.

Тысячи верующих посетили праздничные службы Фото: Елена Лебедева

Тысячи верующих посетили праздничные службы Фото: Елена Лебедева

Тысячи верующих посетили праздничные службы Фото: Елена Лебедева

Тысячи верующих посетили праздничные службы Фото: Елена Лебедева

Пасха - древнейший и важнейший христианский праздник, праздник Воскресения Иисуса Христа - событие, которое является центром всей библейской истории.

Тысячи верующих посетили праздничные службы Фото: Елена Лебедева

Тысячи верующих посетили праздничные службы Фото: Елена Лебедева

Тысячи верующих посетили праздничные службы Фото: Елена Лебедева

Тысячи верующих посетили праздничные службы Фото: Елена Лебедева

Традиция печь куличи и красить яйца на Пасху является ровесницей христианства. В Писании сказано, что после воскресения Господь не единожды садился за трапезу со Своими учениками, а те всякий раз отводили Ему за столом центральное место и клали праздничный хлеб. В последствии этот хлеб, артос, стали печь на Пасху в храмах, а уже потом традиция перекочевала в каждую православную семью.

Тысячи верующих посетили праздничные службы Фото: Елена Лебедева

Тысячи верующих посетили праздничные службы Фото: Елена Лебедева

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