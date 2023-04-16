Прихожанка храма в Киевском районе: «Только подумала, что служба прошла спокойно, как узнала, что ВСУ обстреляли кафедральный собор»

В храме равноапостольной Нины освящают куличи. До удара ВСУ осталось 15 минут. Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Храм Равноапостольной Нины не раз попадал под обстрел украинских боевиков. Недавно здесь залатали посеченную осколками крышу. И до последнего было не известно – состоится ли Всенощная, будет ли крестный ход.

На службе было много детей. Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Будем действовать по обстоятельствам, - говорили в храме.

Храм этот небольшой, но община в нем дружная, давали объявление в соцсетях, чтобы желающие приходили помочь с уборкой к Пасхе, и прихожане с радостью откликались.

Прихожане заранее готовились к празднику. Фото группы храма в ВК.

- Мне очень уютно в этом храме, - говорит Светлана. – Он небольшой, душевный, прямо домашний. Всенощная проходила как и полагается, с соблюдением всех традиций. Только подумала, что служба прошла спокойно, как узнала, что ВСУ обстреляли кафедральный собор. Сердце сжалось, сколько ж можно нас убивать?

- Это ж какими нелюдями нужно быть, чтобы в светлый праздник убивать верующих? – Возмущается Михаил. – Стрелять по верующим, которые вышли из храма, чтобы освятить куличи – это настоящий терроризм.

Врио главы ДНР Денис Пушилин так прокомментировал этот обстрел.

- Противник нанес удар по центру Донецка, в район Свято-Преображенского кафедрального собора. На данный момент известно об одном погибшем и шестерых пострадавших. В результате попадания украинского снаряда в детский сад произошло возгорание. Разрушения фиксируются на Крытом рынке, близлежащих магазинах, аптеке. Противник целенаправленно нанес удар в район центрального собора в пасхальную ночь. Твари и нелюди!, - написал он в своем ТГ-канале.

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