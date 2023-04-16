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Политика16 апреля 2023 7:30

В пасхальную ночь ВСУ обстреляли район Кафедрального собора в центре Донецка: Погибла женщина, ранен иподиакон и еще пять жителей

Украинские боевики нанесли по столице Республики ракетный удар
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Разрушения отмечены на Крытом рынке, близлежащих магазинов, аптеки

Разрушения отмечены на Крытом рынке, близлежащих магазинов, аптеки

16 апреля во время пасхальной всенощной вооруженные формирования Украины обстреляли район Кафедрального собора в центре Донецка.

В пасхальную ночь ВСУ обстреляли район Кафедрального собора в центре Донецка

В пасхальную ночь ВСУ обстреляли район Кафедрального собора в центре Донецка

- Погибла женщина 1966 года рождения. Пострадали 6 человек, в том числе один из священнослужителей. С ранениями различной степени тяжести они госпитализированы в больницы города, - сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

По словам очевидцев, погибла женщина, иподиакон храма ранен в живот.

- Противник целенаправленно нанес удар в район центрального собора в пасхальную ночь. Твари и нелюди! – рассказал Глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Также он сообщил, что в результате попадания украинского снаряда в детский сад произошло возгорание. Разрушения отмечены на Крытом рынке, близлежащих магазинов, аптеки.

Возле «Донбасс Арены»

Возле «Донбасс Арены»

Под вражеский удар в Ворошиловском районе попали здания детского сада (после обстрела произошел пожар) и общежитие ДонНТУ. В Куйбышевском районе прямым попаданием разрушен один из домов частного сектора по улице Энгельса. В соседних домах выбито остекление окон.

С 21.00 до 09.00, по информации СЦКК ДНР, территория города Донецка семь раз подвергалась обстрелам со стороны украинских боевиков.

Украинские боевики нанесли по столице Республики ракетный удар

Украинские боевики нанесли по столице Республики ракетный удар

В направлении Ворошиловского, Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили двадцать пять снарядов калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО) и пять снарядов калибром 152 миллиметра. Также по центру города фашисты выпустили двадцать ракет из реактивной системы залпового огня.

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