В пасхальную ночь ВСУ обстреляли район Кафедрального собора в центре Донецка: Погибла женщина, ранен иподиакон и еще пять жителей

Разрушения отмечены на Крытом рынке, близлежащих магазинов, аптеки

16 апреля во время пасхальной всенощной вооруженные формирования Украины обстреляли район Кафедрального собора в центре Донецка.

В пасхальную ночь ВСУ обстреляли район Кафедрального собора в центре Донецка

- Погибла женщина 1966 года рождения. Пострадали 6 человек, в том числе один из священнослужителей. С ранениями различной степени тяжести они госпитализированы в больницы города, - сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

По словам очевидцев, погибла женщина, иподиакон храма ранен в живот.

- Противник целенаправленно нанес удар в район центрального собора в пасхальную ночь. Твари и нелюди! – рассказал Глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Также он сообщил, что в результате попадания украинского снаряда в детский сад произошло возгорание. Разрушения отмечены на Крытом рынке, близлежащих магазинов, аптеки.

Возле «Донбасс Арены»

Под вражеский удар в Ворошиловском районе попали здания детского сада (после обстрела произошел пожар) и общежитие ДонНТУ. В Куйбышевском районе прямым попаданием разрушен один из домов частного сектора по улице Энгельса. В соседних домах выбито остекление окон.

С 21.00 до 09.00, по информации СЦКК ДНР, территория города Донецка семь раз подвергалась обстрелам со стороны украинских боевиков.

Украинские боевики нанесли по столице Республики ракетный удар

В направлении Ворошиловского, Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили двадцать пять снарядов калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО) и пять снарядов калибром 152 миллиметра. Также по центру города фашисты выпустили двадцать ракет из реактивной системы залпового огня.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прихожанка храма в Киевском районе: «Только подумала, что служба прошла спокойно, как узнала, что ВСУ обстреляли кафедральный собор»

Денис Пушилин сообщил об одном погибшем и шестерых раненых в результате пасхального обстрела ВСУ (подробнее)