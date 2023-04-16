В Донецке в результате удара ВСУ по центру города один человек погиб, еще шесть – ранены

Обстрел района «Донбасс Арены»

16 апреля во время пасхальной всенощной вооруженные формирования Украины обстреляли район кафедрального собора в центре Донецка.

- Погибла женщина 1966 года рождения. Пострадали 6 человек, в том числе один из священнослужителей. С ранениями различной степени тяжести они госпитализированы в больницы города, - сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

По словам очевидцев, погибла беременная женщина, а священник ранен в живот.

По данным СЦКК ДНР, сегодня ночью по Ворошиловскому району Донецка было выпущено двадцать снарядов из реактивной системы залпового огня.

Также под вражеский удар в Ворошиловском районе попали здания детского сада (после обстрела произошел пожар) и общежитие ДонНТУ.

В Куйбышевском районе прямым попаданием разрушен один из домов частного сектора по улице Энгельса. В соседних домах выбито остекление окон.

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