Пасхальный обстрел ВСУ Донецка унес жизнь беременной женщины

Обстрел района храма унес жизнь одного человека. Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Стало известно о пострадавших от обстрела ВСУ центра Донецка, который произошел сразу по окончанию пасхального богослужения. Реактивные снаряды украинских войск прилетели в начале четвертого утра.

Погибла беременная женщина, еще шесть человек получили ранения.

В результате попадания украинского реактивного снаряда в детсад там произошел пожар. Также разрушения отмечены на Крытом рынке, близлежащих магазинах, аптеке возле автостанции.

- Противник целенаправленно нанес удар в район центрального собора в пасхальную ночь. Твари и нелюди!, - написал в своем ТГ-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.