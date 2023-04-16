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НовостиПроисшествия16 апреля 2023 4:51

Пасхальный обстрел ВСУ Донецка унес жизнь беременной женщины

Еще шесть человек были ранены.
Авторы (2):
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Андрей ТЮТЮНИКОВ
Обстрел района храма унес жизнь одного человека.

Обстрел района храма унес жизнь одного человека.

Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Стало известно о пострадавших от обстрела ВСУ центра Донецка, который произошел сразу по окончанию пасхального богослужения. Реактивные снаряды украинских войск прилетели в начале четвертого утра.

Погибла беременная женщина, еще шесть человек получили ранения.

В результате попадания украинского реактивного снаряда в детсад там произошел пожар. Также разрушения отмечены на Крытом рынке, близлежащих магазинах, аптеке возле автостанции.

- Противник целенаправленно нанес удар в район центрального собора в пасхальную ночь. Твари и нелюди!, - написал в своем ТГ-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.