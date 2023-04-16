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НовостиПроисшествия16 апреля 2023 0:57

Во время Пасхального богослужения 16 апреля ВСУ обстреляли центр Донецка

Снаряды из РСЗО попали по Крытому рынку, пострадали прихожане Спасо-Преображенского собора.
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Среди прихожан собора есть пострадавшие. Фото: ТГ-канал "Типичный Донецк"

Среди прихожан собора есть пострадавшие. Фото: ТГ-канал "Типичный Донецк"

16 апреля, в начале четвертого утра, ВСУ нанесли удар по центру Донецка. Реактивные снаряды из РСЗО попали в Спасо-Преображенский кафедральный собор Донецка, повредили торговые очки Крытого рынока, приземлялись рядом с автостанцией. Точное количество пострадавших еще не известно. Но по видео, которое выложили в соцсети дончане, видно, что возле храма лежит несколько человек. Со стороны Крытого рынка поднимается столб дыма.

- Каждый большой православный праздник – это испытание, - говорит прихожанка кафедрального собора Марина. – Я собиралась на Всенощную, но заболел ребенок. Украинские артиллеристы настоящие демоны во плоти.