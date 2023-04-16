«Твари и нелюди!»: Денис Пушилин отреагировал на украинский обстрел в пасхальную ночь центра Донецка

Праздничная служба в храме. Фото: Телеграм Главы ДНР Дениса Пушилина

Один мирный житель погиб, еще шесть пострадали в результате удара ВСУ по центру Донецка в пасхальную ночь. Об этом сегодня сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Противник целенаправленно нанес удар в район центрального собора в пасхальную ночь. Твари и нелюди! – рассказал Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Также он сообщил, что в результате попадания украинского снаряда в детский сад произошло возгорание. Также разрушения отмечены на Крытом рынке, близлежащих торговых точек.

Под вражеский удар в Ворошиловском районе попали здания детского сада (после обстрела произошел пожар) и общежитие ДонНТУ. В Куйбышевском районе прямым попаданием разрушен один из домов частного сектора по улице Энгельса. В соседних домах выбито остекление окон.

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