За сутки на территории ДНР были ранены 5 мирных жителей

ВСУ выпустили по Республике 84 боеприпаса. Фото: ТГ/Кулемзин

За прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ на территории ДНР были ранены 5 мирных жителей. Противник открывал огонь по территории Республики с применением РСЗО «Himars», ударных БПЛА, ракеты AGM-88 HARM, 155 и 152-мм артиллерии. Такие данные предоставили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под вражеский огонь попали восемь населенных пунктов Республики, включая Донецк, Макеевку, Ясиноватую, Пантелеймоновку, Старомихайловку, Андреевку, Харцызск и Никольское.

- Поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц в Харцызске, Кировском районе Донецка, и в ранее освобожденных населенных пунктах: Никольском, Артемовске, - проинформировали наблюдатели.

Обстрелами повреждены одно домостроение и один объект гражданской инфраструктуры Республики. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 84 единицы.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР над территорией Енакиево сбит самолет – мэр города Роман Храменков

Подробности произошедшего выясняются (подробнее)