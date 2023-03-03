В ДНР над территорией Енакиево сбит самолет – мэр города Роман Храменков

По предварительной информации, летчики катапультировались. Фото: ТГ/Храменков

В небе над городом Енакиево в ДНР сегодня был сбит самолет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Роман Храменков.

- Над территорией города сбит самолет! Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем, - написал он.

В комментарии ДАН градоначальник уточнил, что летчики катапультировались и спустились на землю на парашютах.

Тем временем в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) уточнили, что в Енакиево в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом по улице Шевченко, 13 пострадала женщина 1952 года рождения. Она была ранена в ходе украинского обстрела 2 марта.

В целом за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов Республики - Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватский район, Донецк и Никольское.

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