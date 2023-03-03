В Енакиево в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом пострадала женщина

Пострадавшей занимаются медики Фото: Олег УКЛАДОВ

В Донецкой Народной Республике уточнили информацию о мирных жителях, пострадавших от обстрелов ВСУ 2 марта. Так, согласно поступившим дополнительным данным, стало известно, что в городе Енакиево была ранена женщина. Об этом сообщили представители Республики в СЦКК.

- Населенный пункт Енакиево: по улице Шевченко, 13 пострадала женщина 1952 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что по данному адресу получил повреждения частный жилой дом.

В целом за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов Донецкой Народной Республики - Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватский район, Донецк и Никольское.

В СЦКК заявили о гибели одного гражданского лица в ранее освобожденном Никольском и ранении мирной жительницы в Петровском районе города Донецка.

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