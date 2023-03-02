В Донецке в результате обстрела ВСУ ранена девушка

Пострадавшую госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 2 марта, в Петровском районе Донецка у себя дома ранена девушка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация: Донецк (Петровский район) - по ул. Грановского, 15 пострадала девушка 2000 г.р., - сказано в сводке.

Украинские боевики открыли огонь по Петровскому району в 8.35, выпустив по жилым кварталам четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

«КП» сообщала, что украинские боевики за прошедшие сутки тридцать раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 178 боеприпасов.

В Александровке и ранее освобожденной Владимировке погибли два мирных жителя. Повреждены тринадцать домостроений в Петровском районе Донецка, Центрально-Городском районе Горловки и Ясиноватой, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

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