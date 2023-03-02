Возрождение спорта и стремление к победам: В Мариуполе прошел городской чемпионат по силовому троеборию

В Мариуполе провели чемпионат по пауэрлифтингу среди всех возрастных категорий

Возрождение спорта в Мариуполе проходит вместе с возрождением всех сфер. И если жилье, транспорт, медицина, коммунальная и социальная сфера поднялись из пепла исключительно на основе российских государственных программ, то спортивная, во многом, возрождается благодаря энтузиазму частных предпринимателей, которые в своей сфере деятельности выступают, своего рода, волонтерами.

В Мариуполе провели чемпионат по пауэрлифтингу среди всех возрастных категорий. Фото: Александр ИВАНОВ

Не является здесь исключением спортивный клуб «Стимул» в Мариуполе, который объединив спортсменов нескольких видов спорта под одной крышей, уже во второй раз проводит мероприятие общегородского значения - чемпионат по пауэрлифтингу.

В Мариуполе провели чемпионат по пауэрлифтингу среди всех возрастных категорий. Фото: Александр ИВАНОВ

Для соревнования в упражнениях жим лежа, приседание со штангой на плечах и становая тяга собрались все возрастные категории - это и подростки возрастом до 16 лет, и юноши постарше, и взрослые состоявшиеся спортсмены. Среди участников есть даже девушки, одна из которых Людмила Россол - чемпион мира в своем весе, многократный чемпион Европы и Украины, призер игр в России. Весовые категории, представленные здесь: среди мужчин все весовые категории от 48 кг до 110 кг +, среди женщин - 50 кг. Самый большой вес за день состязаний - 230 кг.

В Мариуполе провели чемпионат по пауэрлифтингу среди всех возрастных категорий. Фото: Александр ИВАНОВ

Иван Напрягло увлечен пауэрлифтингом с молодых лет. Успел стать мастером спорта СССР. Теперь он тренер подрастающего поколения в спортклубе.

В Мариуполе провели чемпионат по пауэрлифтингу среди всех возрастных категорий. Фото: Александр ИВАНОВ

- К спорту молодежь надо приобщать, надо возвращать детей в поле зрения спортивных мероприятий, необязательно тяжелая атлетика. Любой спорт. Тем здесь и занимаются тренера в Стимуле. Здесь очень много детей, которые все боевые действия просидели в подвале, тяжелые моменты детства - это, к сожалению, про них. И самым лучший способ сгладить такие воспоминания - это не компьютерные игры, а спорт!

В Мариуполе провели чемпионат по пауэрлифтингу среди всех возрастных категорий. Фото: Александр ИВАНОВ

- Я в игры вообще не играю, ну разве что на телефоне, иногда. Родители мне сделали очень плотный график занятости - времени нет. А чтобы поднять, как я сегодня, вес в 2 раза больший чем я сам - нужны регулярность и стремление к победам. - Говорит 13летний Сергей, поднявший штангу 100 килограмм, при собственном весе 50 кг.

В Мариуполе провели чемпионат по пауэрлифтингу среди всех возрастных категорий. Фото: Александр ИВАНОВ

В конце мероприятия, участники занявшие первые места, получили грамоты, а молодежь особо радовалась, что попадет на страницы «Комсомолки».

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