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Политика21 февраля 2023 7:45

«Побледнела, а еще ожогов и крови не видела»: Как корреспондент «КП» помогала раненым в больнице Донецка

Огромная клиника ДНР временно стала военным госпиталем
Авторы (2):
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Раненного бойца (позывной «Вини») привезли в клинику Института неотложной и восстановительной хирургии

Раненного бойца (позывной «Вини») привезли в клинику Института неотложной и восстановительной хирургии

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дончане этот госпиталь называют донецким «Склифом». Это целый больничный городок Донецкого института неотложной и восстановительно хирургии имени В.К. Гусака, который принимает раненых круглосуточно.

«НАШАТЫРЬ ПОСТАВЛЮ ПОБЛИЖЕ»

«Комсомолка» пошла туда поработать.

Иду, робея, ведь мне быть санитаркой, а мой коллега Роман Побережнюк пришел чуть раньше помочь в уходе за ранеными.

Его там все знают – Рома привозит газеты раненым и пациентам каждую неделю, начиная с 2014 года. А потом проведывает героев своих публикаций. Его ждут и пациенты, и медики, «Комсомолку» любят. А Рома изучил лабиринты больницы уже лучше некоторых новых сотрудников.

Я же пришла с улицы, но под его негласное поручительство у руководства.

- Вот вам в помощь, - представляет меня коллега в санпропускнике. - Знакомая хочет попробовать себя санитарочкой, вдруг получится!

В ИНВХ медицинскую помощь оказывают и раненым мирным жителям

В ИНВХ медицинскую помощь оказывают и раненым мирным жителям

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Не уверена, - строго говорит девушка по имени Оксана, очень ответственная медсестра. – Вы волнуетесь? Что-то побледнели, а еще ожогов и крови не видели. Нашатырь поставлю поближе. Явно пригодится. А хотите помочь – работайте в ритме «подай – принеси».

Выбора у меня нет, поэтому безропотно соглашаюсь. А еще замечаю, что одета я не по формату. Как можно пойти к раненым? Конечно, при параде, и хоть фруктов принесу - я так думала. Парад у меня неполный, но умудрилась надеть каблуки.

Санитарка Людмила Грищенко близко к сердцу берет свою работу, но бросать раненых не собирается

Санитарка Людмила Грищенко близко к сердцу берет свою работу, но бросать раненых не собирается

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Через час в ритме «подай – принеси» каблуки показались пыткой.

- Ты в клуб собралась или на работу? Хочешь у нас ноги искалечить? – я смотрю на мягкие туфли на низкой платформе у Оксаны и становится немного стыдно. А еще больно, ведь всего пара часов прошла, а ступни у меня уже болят.

- Я принесу тебе тапки пациента, они ему уже не нужны.

Оксана принесла тапки 42-го размера, я одела с надеждой, что пациент их просто забыл, а не отошел в мир иной прямо в этих тапочках.

- Брезгливым тут не место! – говорит мне еще одна сотрудница.

Потом она мне рассказала, что знала пациента лично, он освобождал Мариуполь. Но ему сразу обе ноги ампутировали. Без шансов было.

Останавливается микроавтобус «УАЗ» с трафаретом - груз «300». Из него выходит боец, с ним сослуживец с костылем, без левой руки. Медперсоналу нужно помочь, ситуация непростая.

ПЕРЕБИНТОВАЛИ И ОБЕЗБОЛИЛИ В «БУХАНКЕ»

В приемном отделении, рядом с раненым из «буханки» - так солдаты называют это военное средство передвижения - женщина в свитере МЧС России.

- Вы из спасательного ведомства? - спрашиваем у сопровождающей, пока из Ожогового центра за бойцом спускается дежурный врач.

- Нет, я из медицинской службы подразделения. А теплый свитер дали, чтобы не мерзла в блиндаже, - говорит фельдшер Лера.

Первую медпомощь раненому бойцу оказала фельдшер Лера прямо в «военной» скорой

Первую медпомощь раненому бойцу оказала фельдшер Лера прямо в «военной» скорой

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- С передовой меня вывез командир батальона, - подключился к беседе боец, представившийся позывным «Вини». - Это было ночью в районе оккупированной Авдеевки.

- Первую медицинскую помощь бойцу оказали у нас в «буханке». Оборудована она под «скорую», - продолжает Лера. - К нам его сразу же переложили с легковой машины. Светить фонариком на раны под открытым небом было небезопасно – враг мог в любой момент открыть огонь. Мы впотьмах перебинтовали, обезболили и без остановок доставили раненого в центральную районную больницу прифронтовой Ясиноватой. А теперь - в Донецк.

- А что произошло? – обращаемся к военному.

- Беспилотник ВСУ сбросил с воздуха мину, попал в укрытие, где находился командир роты и мои товарищи. У нас были «двухсотые», но многих спасли. Есть раненые.

У бойца два перелома, ожоги и более двадцати осколков в ногах. Ему предстоит длительное лечение и реабилитация.

Командир одного из орудий Первой Славянской бригады Дмитрий Довга ранен под Авдеевкой, ему предстоит длительная реабилитация

Командир одного из орудий Первой Славянской бригады Дмитрий Довга ранен под Авдеевкой, ему предстоит длительная реабилитация

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Привозят следующего. Мужчина, без сознания, в камуфляже. Кажется, что мой коллега успевает везде - помочь санитарам, поговорить с врачами, смотаться из санпропускника в отделение.

Чего не скажешь обо мне. От сладковатого запаха крови кружится голова. Появилась ватка с нашатырем от Оксаны и долька лимона. Так последующие часа четыре я и ходила. С нашатырем, лимоном и в огромных мужских тапках. А я у этого мужчины без ног даже имени не знаю. Как же справляются с эмоциями медсестры, санитарочки?..

«УХОДИТЬ СОБИРАЮСЬ КАЖДОЕ УТРО»

- Каталки с тяжелыми пациентами помогают возить даже врачи, - рассказывает санитарка Людмила Грищенко. – Самое тяжелое – моральная составляющая, плакать хочется. Тяжело смотреть на молодых людей с оторванными конечностями, на раненых детей…

Людмила Александровна работает санитаркой в хирургическом санпропускнике ИНВХ четвертый год. До этого женщина трудилась в вычислительном центре ДМЗ (Донецкий металлургический завод). Но у нее стало портиться зрение. Поэтому она ушла в торговлю, работала в детском саду, а теперь она санитар.

- Уходить собираюсь каждое утро, - с долей иронии говорит наша собеседница. - Но потом как подумаю, что кто-нибудь может остаться без помощи, беру себя в руки и иду на работу.

«ВСЕ РАВНО, ЧТО С РУКАМИ И НОГАМИ. ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НАС НЕ ЗАБЫЛИ»

Решила подняться в отделение к раненым. Где-то в суматохе забыла свой пакет с фруктами, пришла налегке.

Влад лежит уже несколько недель. Осколочные ранения в спину. Вниманием не обделен, приезжают сослуживцы, любимая девушка.

- Я дурак, - вдруг говорит Влад. - Убил под Волновахой двух укров, а третьего не заметил, он и ранил поверх броника. Но я поднимусь, пойду в строй. Главное, чтобы нас, даже комиссованных не забывали. Все равно, что с руками и ногами. Чтобы нас не забыли. Все раненые пацаны об этом мечтают.

Ухожу опять вниз. Там Оксана уже «оттаяла» и даже сделала комплимент, что я не сбежала через полчаса.

- Может, и выживешь у нас, - сказала она. – Главное - не добить саму себя переживаниями.

В ИНВХ медицинскую помощь оказывают и раненым мирным жителям

В ИНВХ медицинскую помощь оказывают и раненым мирным жителям

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- А ты за кого-то сильно переживала?

- Да был такой. Его из зоны мобилизовали. За непредумышленное убийство сидел. Как только сделали предложение о мобилизации - тут же вызвался идти. Он же врезался на Новоазовской трассе в машину с семьей. Мать погибла. Отец остался один с двумя детьми. Но Витя (так зовут осужденного) считал, что в этот день тоже умер на той дороге. Пошел воевать, все считали его не совсем в своем уме - лез под пули на штурмовых операциях. Поступил к нам с множественными ранениями, сейчас в неврологии больницы Калинина лечится. Вот смотри, у меня список, за здравие, о которых молюсь.

Оксана показывает в файле десятки имен, где есть и Виктор.

- Молюсь о раненых, детях, стариках, которые наступают на «лепестки», как не предупреждай. Ты иди домой, тут силы важны не только физические, но и моральные. Иначе ребят не спасти.

КОНКРЕТНО

ЛЕЧАТ УЖЕ В ДОРОГЕ

В приемное отделение Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака (ИНВХ) раненых привозят как военные машины (чаще – санитарные автомобили воинских частей), так и скорые, в том числе Республиканского центра экстренной медицинской помощи. Врачи рассказывают, что принимают всех пострадавших – нередко после массированных артударов раненых везут прямо с улиц неравнодушные горожане на личных авто.

Василий Украинский в перевязочной показал иглодержатель, с помощь которого ушивают раны

Василий Украинский в перевязочной показал иглодержатель, с помощь которого ушивают раны

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Оптимальный вариант, когда раненых доставляют приспособленные машины. Важно, чтобы они получали лечение и обезболивание уже по дороге к нам, - рассказывает «КП» заведующий приемным отделением ИНВХ Василий Украинский.

Раненых везут отовсюду.

- Бывает, к нам переводят с 14-й больницы (это единственная на весь прифронтовой Петровский район Донецка больница, она перепрофилирована в госпиталь. – Ред.). Там оказывают первую медицинскую помощь, а у нас – уже специализированную. Наши сосудистые хирурги восстанавливают кровоток и тем самым спасают поврежденные осколками конечности, - рассказывает Василий Викторович.

- С какими ранения сейчас поступают чаще?

- Минно-взрывная травмы, осколочные и пулевые ранения. У бойцов чаще страдают руки и ноги, у мирных жителей – незащищенный бронежилетом живот.

В санпропускнике в смене одна санитарка и одна медсестра.

- Когда, например, поступают обгоревшие раненые, убираю поврежденную огнем одежду, в том числе с ран, - рассказывает «КП» санитарка Людмила Грищенко. – Врач-комбустиолог перевязывает поступивших, и они госпитализируются в ожоговое отделение.

ВРАЧИ ВЫЕЗЖАЮТ В САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ

Мы встретили Эмиля Яковлевича Фисталя, главу ИНВХ, сразу после операции. Несмотря на усталость, Фисталь согласился пообщаться с «Комсомольской правдой».

Эмиль Яковлевич Фисталь на обходе в палате с ранеными бойцами

Эмиль Яковлевич Фисталь на обходе в палате с ранеными бойцами

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Больше половины наших пациентов – раненые. Это и военные, и мирные жители. Больше всего пострадавших проходят лечение в Ожоговом центе, - рассказывает «КП» директор ИНВХ, профессор, Герой труда ДНР Эмиль Фисталь. – Кроме того, хирургическую реабилитацию проводим в отделении хирургии сосудов, пластической хирургии головы и шеи, глазном и других отделениях. Мы никому не отказываем в медицинской помощи! Лечим раненых, которые раньше считались безнадежными.

- Врачи ИНВХ помогают раненым не только в клинике?

- Наши врачи выезжают для оказания помощи и консультаций в больницы, которые находятся в «красных зонах».

Один из хирургов с первых дней вооруженного конфликта спасал раненых в районе боевых действий. Пять раз он сам был ранен и контужен, но спас жизни более двухсот тяжелораненых бойцов. Другой сотрудник ИНВХ – врач-кардиолог блока интенсивной терапии Константин Ставинский («КП» рассказывала о нем) погиб под Никишино в 2015 году. Он выезжал для оказания медицинской помощи раненым.

- Продолжает ли клиника Института оказывать помощь дончанам?

- Мы, как и раньше, проводим неотложные операции, связанные, к примеру, с острым аппендицитом, прободной язвой желудка, сосудистыми заболеваниями. Для оказания жителям экстренной хирургической помощи практически каждый день дежурят все службы Института неотложной и восстановительной хирургии.

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