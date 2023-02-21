«Побледнела, а еще ожогов и крови не видела»: Как корреспондент «КП» помогала раненым в больнице Донецка

Раненного бойца (позывной «Вини») привезли в клинику Института неотложной и восстановительной хирургии Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дончане этот госпиталь называют донецким «Склифом». Это целый больничный городок Донецкого института неотложной и восстановительно хирургии имени В.К. Гусака, который принимает раненых круглосуточно.

«НАШАТЫРЬ ПОСТАВЛЮ ПОБЛИЖЕ»

«Комсомолка» пошла туда поработать.

Иду, робея, ведь мне быть санитаркой, а мой коллега Роман Побережнюк пришел чуть раньше помочь в уходе за ранеными.

Его там все знают – Рома привозит газеты раненым и пациентам каждую неделю, начиная с 2014 года. А потом проведывает героев своих публикаций. Его ждут и пациенты, и медики, «Комсомолку» любят. А Рома изучил лабиринты больницы уже лучше некоторых новых сотрудников.

Я же пришла с улицы, но под его негласное поручительство у руководства.

- Вот вам в помощь, - представляет меня коллега в санпропускнике. - Знакомая хочет попробовать себя санитарочкой, вдруг получится!

В ИНВХ медицинскую помощь оказывают и раненым мирным жителям Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Не уверена, - строго говорит девушка по имени Оксана, очень ответственная медсестра. – Вы волнуетесь? Что-то побледнели, а еще ожогов и крови не видели. Нашатырь поставлю поближе. Явно пригодится. А хотите помочь – работайте в ритме «подай – принеси».

Выбора у меня нет, поэтому безропотно соглашаюсь. А еще замечаю, что одета я не по формату. Как можно пойти к раненым? Конечно, при параде, и хоть фруктов принесу - я так думала. Парад у меня неполный, но умудрилась надеть каблуки.

Санитарка Людмила Грищенко близко к сердцу берет свою работу, но бросать раненых не собирается Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Через час в ритме «подай – принеси» каблуки показались пыткой.

- Ты в клуб собралась или на работу? Хочешь у нас ноги искалечить? – я смотрю на мягкие туфли на низкой платформе у Оксаны и становится немного стыдно. А еще больно, ведь всего пара часов прошла, а ступни у меня уже болят.

- Я принесу тебе тапки пациента, они ему уже не нужны.

Оксана принесла тапки 42-го размера, я одела с надеждой, что пациент их просто забыл, а не отошел в мир иной прямо в этих тапочках.

- Брезгливым тут не место! – говорит мне еще одна сотрудница.

Потом она мне рассказала, что знала пациента лично, он освобождал Мариуполь. Но ему сразу обе ноги ампутировали. Без шансов было.

Останавливается микроавтобус «УАЗ» с трафаретом - груз «300». Из него выходит боец, с ним сослуживец с костылем, без левой руки. Медперсоналу нужно помочь, ситуация непростая.

ПЕРЕБИНТОВАЛИ И ОБЕЗБОЛИЛИ В «БУХАНКЕ»

В приемном отделении, рядом с раненым из «буханки» - так солдаты называют это военное средство передвижения - женщина в свитере МЧС России.

- Вы из спасательного ведомства? - спрашиваем у сопровождающей, пока из Ожогового центра за бойцом спускается дежурный врач.

- Нет, я из медицинской службы подразделения. А теплый свитер дали, чтобы не мерзла в блиндаже, - говорит фельдшер Лера.

Первую медпомощь раненому бойцу оказала фельдшер Лера прямо в «военной» скорой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- С передовой меня вывез командир батальона, - подключился к беседе боец, представившийся позывным «Вини». - Это было ночью в районе оккупированной Авдеевки.

- Первую медицинскую помощь бойцу оказали у нас в «буханке». Оборудована она под «скорую», - продолжает Лера. - К нам его сразу же переложили с легковой машины. Светить фонариком на раны под открытым небом было небезопасно – враг мог в любой момент открыть огонь. Мы впотьмах перебинтовали, обезболили и без остановок доставили раненого в центральную районную больницу прифронтовой Ясиноватой. А теперь - в Донецк.

- А что произошло? – обращаемся к военному.

- Беспилотник ВСУ сбросил с воздуха мину, попал в укрытие, где находился командир роты и мои товарищи. У нас были «двухсотые», но многих спасли. Есть раненые.

У бойца два перелома, ожоги и более двадцати осколков в ногах. Ему предстоит длительное лечение и реабилитация.

Командир одного из орудий Первой Славянской бригады Дмитрий Довга ранен под Авдеевкой, ему предстоит длительная реабилитация Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Привозят следующего. Мужчина, без сознания, в камуфляже. Кажется, что мой коллега успевает везде - помочь санитарам, поговорить с врачами, смотаться из санпропускника в отделение.

Чего не скажешь обо мне. От сладковатого запаха крови кружится голова. Появилась ватка с нашатырем от Оксаны и долька лимона. Так последующие часа четыре я и ходила. С нашатырем, лимоном и в огромных мужских тапках. А я у этого мужчины без ног даже имени не знаю. Как же справляются с эмоциями медсестры, санитарочки?..

«УХОДИТЬ СОБИРАЮСЬ КАЖДОЕ УТРО»

- Каталки с тяжелыми пациентами помогают возить даже врачи, - рассказывает санитарка Людмила Грищенко. – Самое тяжелое – моральная составляющая, плакать хочется. Тяжело смотреть на молодых людей с оторванными конечностями, на раненых детей…

Людмила Александровна работает санитаркой в хирургическом санпропускнике ИНВХ четвертый год. До этого женщина трудилась в вычислительном центре ДМЗ (Донецкий металлургический завод). Но у нее стало портиться зрение. Поэтому она ушла в торговлю, работала в детском саду, а теперь она санитар.

- Уходить собираюсь каждое утро, - с долей иронии говорит наша собеседница. - Но потом как подумаю, что кто-нибудь может остаться без помощи, беру себя в руки и иду на работу.

«ВСЕ РАВНО, ЧТО С РУКАМИ И НОГАМИ. ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НАС НЕ ЗАБЫЛИ»

Решила подняться в отделение к раненым. Где-то в суматохе забыла свой пакет с фруктами, пришла налегке.

Влад лежит уже несколько недель. Осколочные ранения в спину. Вниманием не обделен, приезжают сослуживцы, любимая девушка.

- Я дурак, - вдруг говорит Влад. - Убил под Волновахой двух укров, а третьего не заметил, он и ранил поверх броника. Но я поднимусь, пойду в строй. Главное, чтобы нас, даже комиссованных не забывали. Все равно, что с руками и ногами. Чтобы нас не забыли. Все раненые пацаны об этом мечтают.

Ухожу опять вниз. Там Оксана уже «оттаяла» и даже сделала комплимент, что я не сбежала через полчаса.

- Может, и выживешь у нас, - сказала она. – Главное - не добить саму себя переживаниями.

В ИНВХ медицинскую помощь оказывают и раненым мирным жителям Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- А ты за кого-то сильно переживала?

- Да был такой. Его из зоны мобилизовали. За непредумышленное убийство сидел. Как только сделали предложение о мобилизации - тут же вызвался идти. Он же врезался на Новоазовской трассе в машину с семьей. Мать погибла. Отец остался один с двумя детьми. Но Витя (так зовут осужденного) считал, что в этот день тоже умер на той дороге. Пошел воевать, все считали его не совсем в своем уме - лез под пули на штурмовых операциях. Поступил к нам с множественными ранениями, сейчас в неврологии больницы Калинина лечится. Вот смотри, у меня список, за здравие, о которых молюсь.

Оксана показывает в файле десятки имен, где есть и Виктор.

- Молюсь о раненых, детях, стариках, которые наступают на «лепестки», как не предупреждай. Ты иди домой, тут силы важны не только физические, но и моральные. Иначе ребят не спасти.

КОНКРЕТНО

ЛЕЧАТ УЖЕ В ДОРОГЕ

В приемное отделение Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака (ИНВХ) раненых привозят как военные машины (чаще – санитарные автомобили воинских частей), так и скорые, в том числе Республиканского центра экстренной медицинской помощи. Врачи рассказывают, что принимают всех пострадавших – нередко после массированных артударов раненых везут прямо с улиц неравнодушные горожане на личных авто.

Василий Украинский в перевязочной показал иглодержатель, с помощь которого ушивают раны Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Оптимальный вариант, когда раненых доставляют приспособленные машины. Важно, чтобы они получали лечение и обезболивание уже по дороге к нам, - рассказывает «КП» заведующий приемным отделением ИНВХ Василий Украинский.

Раненых везут отовсюду.

- Бывает, к нам переводят с 14-й больницы (это единственная на весь прифронтовой Петровский район Донецка больница, она перепрофилирована в госпиталь. – Ред.). Там оказывают первую медицинскую помощь, а у нас – уже специализированную. Наши сосудистые хирурги восстанавливают кровоток и тем самым спасают поврежденные осколками конечности, - рассказывает Василий Викторович.

- С какими ранения сейчас поступают чаще?

- Минно-взрывная травмы, осколочные и пулевые ранения. У бойцов чаще страдают руки и ноги, у мирных жителей – незащищенный бронежилетом живот.

В санпропускнике в смене одна санитарка и одна медсестра.

- Когда, например, поступают обгоревшие раненые, убираю поврежденную огнем одежду, в том числе с ран, - рассказывает «КП» санитарка Людмила Грищенко. – Врач-комбустиолог перевязывает поступивших, и они госпитализируются в ожоговое отделение.

ВРАЧИ ВЫЕЗЖАЮТ В САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ

Мы встретили Эмиля Яковлевича Фисталя, главу ИНВХ, сразу после операции. Несмотря на усталость, Фисталь согласился пообщаться с «Комсомольской правдой».

Эмиль Яковлевич Фисталь на обходе в палате с ранеными бойцами Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Больше половины наших пациентов – раненые. Это и военные, и мирные жители. Больше всего пострадавших проходят лечение в Ожоговом центе, - рассказывает «КП» директор ИНВХ, профессор, Герой труда ДНР Эмиль Фисталь. – Кроме того, хирургическую реабилитацию проводим в отделении хирургии сосудов, пластической хирургии головы и шеи, глазном и других отделениях. Мы никому не отказываем в медицинской помощи! Лечим раненых, которые раньше считались безнадежными.

- Врачи ИНВХ помогают раненым не только в клинике?

- Наши врачи выезжают для оказания помощи и консультаций в больницы, которые находятся в «красных зонах».

Один из хирургов с первых дней вооруженного конфликта спасал раненых в районе боевых действий. Пять раз он сам был ранен и контужен, но спас жизни более двухсот тяжелораненых бойцов. Другой сотрудник ИНВХ – врач-кардиолог блока интенсивной терапии Константин Ставинский («КП» рассказывала о нем) погиб под Никишино в 2015 году. Он выезжал для оказания медицинской помощи раненым.

- Продолжает ли клиника Института оказывать помощь дончанам?

- Мы, как и раньше, проводим неотложные операции, связанные, к примеру, с острым аппендицитом, прободной язвой желудка, сосудистыми заболеваниями. Для оказания жителям экстренной хирургической помощи практически каждый день дежурят все службы Института неотложной и восстановительной хирургии.

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