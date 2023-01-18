Уникальный случай: У раненого водителя из Донецка Алексея Савченко навсегда останется осколок в сердце

Алексей сразу не понял, что с ним произошло. Взрывная волна была настолько сильной, что его оглушило Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

12 января вооруженные формирования Украины (ВФУ) в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре Донецкой Народной Республики. Под ударом вооружений, поставленных странами НАТО, оказалась автобаза в Ленинском районе Донецка, откуда машины развозят продукты питания в супермаркеты полюбившейся дончанам торговой сети «Молоко».

СНАРЯД ВЛЕТЕЛ ЧЕРЕЗ КРЫШУ

Управляемый американский снаряд пробил крышу ремцеха и разорвался внутри. Фото: СЦКК ДНР

- В 8.50 впятером с мужиками находились в боксе автобазы для ремонта автомобилей. Слесари переодевались, у них был наряд. С ними были и механики, - вспоминает в палате отделения кардиохирургии Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени Владимира Корнеевича Гусака (ИНВХ) 46-летний раненый водитель предприятия Алексей Савченко. - Как вдруг не с того - ни с сего сильный хлопок… То, что это разорвался прилетевший снаряд, я узнал позже. Взрывная волна была такой силы, что меня оглушило.

На автобазе нет военных объектов – украинские каратели прицельно стреляли по людям Фото: Иван ЖИЛЯК

По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), один из пяти, прилетевших на территорию автобазы снарядов ВФУ, влетел внутрь ремонтного цеха, пробив крышу.

ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Первую медицинскую помощь Алексею Савченко сразу же оказали его коллеги.

- Будучи в полубессознательном состоянии, я по голосу определил, что это был Саша Афанасьев и наш медик Лена, - рассказывает «КП» раненый.

Фото: СЦКК ДНР

У пострадавшего также ранения руки и голени. Вместе с тем, Алексей – счастливчик, он пережил клиническую смерть. В клинике ИНВХ его проведывают супруга Наталья и дочь Евгения. Мужчина мечтает побыстрее вернуться в свою семью и на работу.

ВОЮЮТ С МИРНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ

По данным СЦКК, в результате украинского обстрела автобазы в Ленинском районе города один человек погиб, еще четверо - ранены. Все они – работники предприятия.

Алексей Савченко больше всех пострадал при артударе. Остальные его коллегам уже лучше.

Глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин, рассказывая о последствиях артудара по автобазе, в своем телеграм-канале отметил, что повреждены тринадцать грузовых автомобилей и остекление здания ремонтных мастерских.

На автобазе повреждены тринадцать грузовых автомобилей, крыша и остекление здания ремонтных мастерских Фото: Иван ЖИЛЯК

Фото: СЦКК ДНР

Установлено, что украинские боевики вели огонь со своих позиций в районе оккупированного Курахово. Они выпускали управляемые реактивные 155-миллиметровые снаряды (стандарт НАТО) M982 Excalibur (экскалибур - название легендарного меча короля Артура).

Управляемый американский снаряд пробил крышу ремцеха и разорвался внутри Фото: Иван ЖИЛЯК

- Факт очередного террора: артиллерийский снаряд M982 Excalibur относится к классу высокоточного оружия - его применение по месту массового посещения мирных жителей указывает на целенаправленный характер артиллерийской атаки вооруженных формирований Украины, - прокомментировали военные эксперты СЦКК, добавив, что данный обстрел - зона ответственности 68-й отдельной егерской бригады ВФУ.

Так выглядят фрагменты управляемой ракеты экскалибур Фото: Иван ЖИЛЯК

Отметим, что НАТОвский стандарт имеют гаубицы французского и британо-американского производства, поставленные Киеву странами Запада для продолжения агрессии в Донбассе.

КОММЕНТАРИЙ

«Осколок не повредил магистральных сосудов сердца»

Эмиль Яковлевич Фисталь Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Эмиль ФИСТАЛЬ, директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака (ИНВХ), профессор, Герой труда ДНР:

- 12 января после обстрела Ленинского района Донецка к нам доставили мирного жителя Алексея Савченко в состоянии клинической смерти, с проникающим ранением грудной клетки, правого плечевого сустава, осколочным повреждением голени.

Бригада во главе с профессором Валентиной Павловной Шано, заведующим отделением Игорем Васильевичем Гуменюком, с коллегами Сергеем Мацегорой, Светланой Гладкой, Родмилой Ерецкой, Иваном Плотниковым в течение десяти минут проводили реанимационные мероприятия, в результате этого возобновили сердечную деятельность.

Благодаря четкой, слаженной работе реаниматологов стало возможным оперативное вмешательство. Алексея оперировал заведующий отделением кардиохирургии Евгений Борисович Соловьев. Случай уникален тем, что осколок, попав в сердце, не повредил магистральных сосудов.

Понаблюдав за пациентом, обследовав его на УЗИ, решено осколок не удалять, он инкапсулируется. После лечения ран Алексей сможет вернуться на работу и жить полноценной жизнью.

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