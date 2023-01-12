ВСУ атаковали автобазу одного из супермаркетов Донецка: один человек погиб, еще четверо - ранены

Последствия обстрела автобазы в Ленинском районе Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Под огонь украинской артиллерии в Ленинском районе Донецка попала автобаза одного из супермаркетов.

Последствия обстрела автобазы в Ленинском районе Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела автобазы в Ленинском районе Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

По данным официальных источников, не обошлось без жертв. Все они являются сотрудниками предприятия.

Последствия обстрела автобазы в Ленинском районе Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

- По улице Зубкова, 2 погиб сотрудник ООО «ТД «Горняк» мужчина 1975 года рождения, еще четверо сотрудников - мужчины 1976, 1966, 1967 и 1963 годов рождения получили ранения, - проинформировали в представительстве ДНР в СЦКК.

Последствия обстрела автобазы в Ленинском районе Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела автобазы в Ленинском районе Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела автобазы в Ленинском районе Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Тем временем в мэрии уточнили характер нанесенных автобазе повреждений.

Последствия обстрела автобазы в Ленинском районе Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

- Повреждены 13 грузовых автомобилей и остекление здания ремонтных мастерских, - уведомил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Последствия обстрела автобазы в Ленинском районе Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела автобазы в Ленинском районе Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Последствия обстрела автобазы в Ленинском районе Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Напомним, с самого утра украинские войска возобновили обстрел Донецка, атаковав Ленинский, Киевский, а чуть позже и Калининский районы города. По данным СЦКК, в 8:50 из населенного пункта Парасковеевка по Ленинскому району были выпущены 5 снарядов калибром 155 мм, в 9:40 со стороны Тоненького по Киевскому району - 3 снаряда калибром 155 мм. В 10:40 из населенного пункта Ласточкино по Калининскому району противник выпустил еще 3 снаряда калибром 155 мм.

Позднее стало известно о новых артударах по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка. В последнем в результате обстрела в поселке шахты «Трудовская» загорелся частный дом.

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