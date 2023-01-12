ВСУ атаковали Ленинский район Донецка, погиб один и были ранены 4 мирных жителя

Результаты обстрела Ленинского района, поселок Полежаково. Фото: ТГ/Кулемзин

С самого утра ВСУ возобновили обстрел Донецка, атаковав Ленинский, Киевский, а чуть позже и Калининский районы города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что по данным СЦКК, в 8:50 из населенного пункта Парасковеевка по Ленинскому району были выпущены 5 снарядов калибром 155 мм, в 9:40 - со стороны Тоненького по Киевскому району вылетели 3 снаряда калибром 155 мм. В 10:40 из населенного пункта Ласточкино по Калининскому району противник выпустил еще 3 снаряда калибром 155 мм.

В результате обстрелов погибли и были ранены мирные люди.

- По уточненной информации, в результате обстрела вооруженных формирований Украины Ленинского района Донецка погиб 1 человек и еще 4 мирных жителя получили ранения, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что мирный житель Горловки скончался от ранений, полученных при обстреле города украинскими войсками. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

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