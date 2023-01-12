Мирный житель Горловки скончался от ранений, полученных при обстреле города украинскими войсками

Медики до последнего боролись за жизнь горловчанина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мирный житель Горловки, раненый утром 11 января в ходе обстрела Центрально-городского района города украинскими войсками, скончался. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- К сожалению, мужчина 1955 года рождения, получивший ранение по улице Нестерова, 10 - скончался, - проинформировали наблюдатели.

Отметим, что по данным представительства, за прошедшие сутки территория ДНР подверглась украинским обстрелам восемнадцать раз. Противник обстрелял ее из РСЗО и артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, выпустив в общей сложности 90 боеприпасов. Под прицельным огнем оказались Донецк, Горловка, Старомихайловка и Александровка.

В результате погиб один человек и еще двое жителей получили ранения. Кроме того, были повреждены 20 домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры.

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