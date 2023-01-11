В Горловке ранен мирный житель, повреждено здание поссовета

В Горловке два снаряда попали в здание поссовета. Фото: ТГ/Приходько

Мирный житель Центрально-Городского района Горловки ранен в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сегодня сообщил мэр города Иван Приходько.

В момент обстрела мужчина находился дома по улице Нестерова, 10. Пострадавшего госпитализировали. Обстрелом в этом районе также повреждено несколько домов по улицам Минина и Пожарского, Готвальда, автомобиль, обесточено 11 трансформаторных подстанций, перебит газопровод. В здании поселкового совета по ул. Готвальда, 27 зафиксированы прямые попадания двух украинских снарядов.

По данным представительства ДНР в СЦКК, с 10:30 по 10:45 по Горловке выпущено 14 артснарядов калибром 155 мм (стандарт НАТО).

Также противник после затишья возобновил артиллерийские удары по Донецку. По столице выпущено более двух десятков снарядов, применяется дальнобойная «натовская» артиллерия и РСЗО.

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