Глава ДНР Денис Пушилин: Идет подготовка переломного момента, который мы очень долго ждали в плане освобождения Республики

Российские войска продвигаются вперед на стратегических направлениях. Фото: УНМ ДНР

Сегодня, 11 января, врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в прямом эфире программы «Соловьев Live» рассказал о продвижении российских подразделений на линии фронта.

- Мы видели, что очень тяжело дается каждая улица, каждый дом, что греха таить, мы видим сейчас, как сложно освобождается Марьинка. Практически уже и город под нашим контролем, но тем не менее на окраинах противнику удалось закрепиться в жилом секторе, в каких-то немногочисленных застройках, и это накладывает отпечаток на сроки освобождения данного населенного пункта, - сказал Пушилин.

Он назвал причины, почему противник упорно сопротивляется.

- Почему противник упирается, тоже прекрасно ясно. Почему они столько символов делали из Артемовска, из Соледара? Потому что помимо символа есть еще и стратегическое значение этого населенного пункта, - заявил врио Главы ДНР.

Он отметил, что сейчас улучшены кратно все действия и возможности для освобождения Артемовска, для освобождения Северска. Соответственно, это приведет, во-первых, к очередному крушению символа, который раздувала вся пропаганда, как украинская, так и западная. А во-вторых, это долгожданный выход на плацдарм Славянского, Краматорского направлений, и это на самом деле переломный момент.

- Сейчас идет подготовка переломного момента, который мы очень долго ждали в плане освобождения Донецкой Народной Республики, – заявил глава региона.

По его словам, освобождение Соледара, Артемовска и Северска позволит разрушить линию фронта.

- А что такое разрушить линию фронта – это уже дает возможность двигаться с флангов как в сторону Горловского направления, так и в сторону Славянского направления. То есть, по сути, заходить где-то с фланга, а где-то уже и с тыла к определенным позициям, – сказал Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что очень важна поддержка авиации, артиллерии, согласованность действий подразделений при освобождении территории Республики.

- На определенных этапах при правильно выстроенном взаимодействии долго укреплявшийся фронт противника может рухнуть, – отметил руководитель ДНР.

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