Как освобождают Марьинку: Опубликованы кадры, как танкисты 5-ой бригады поддерживают наступление штурмовых групп

Танкисты ведут прицельный огонь. Фото: кадр из видео НМ ДНР

Освобождение территории Донецкой Народной Республики продолжается. Наши бойцы, герои современности, шаг за шагом теснят врага, приближая такую долгожданную для Донбасса и всей России победу. Ежедневно вооруженные формирования Украины ведут ожесточенный огонь по мирным кварталам Донецка и других городов. Поэтому наши парни еще больше мотивированны, как можно скорее отодвинуть противника подальше от населенных пунктов Республики.

- Они бьют по мирным жителям, - говорит о боевиках ВФУ военнослужащий НМ ДНР с позывным «Узник». - Это нечеловеческие способы ведения войны, это полный фашизм, как в 1941-м, когда убивали мирных гражданских людей. Они недостойны человеческого отношения.

Корректировка огня танков и управление боем производится с помощью БПЛА. Фото: кадр из видео НМ ДНР

Ожесточенные бои идет в районе Марьинки, что в паре километрах от западной окраины Донецка. Здесь украинские вооруженные формирования на протяжении восьми лет буквально зарывались в бетон, однако это их не спасает от натиска русских воинов.

Народная милиция Донецкой Народной Республики показала, как танкисты пятой бригады Первого Армейского Корпуса поддерживают наступление штурмовых групп в районе Марьинки.

- Моя задача вывести экипаж на место работы, отработать и увезти обратно, - сказал перед боевым выходом военнослужащий НМ ДНР с позывным «Кашмарик».

"Кашмарик". Фото: кадр из видео НМ ДНР

Корректировка огня танков и управление боем производится с помощью беспилотных летательный аппаратов.

- Туда же, туда же, работаем, - передает по рации военнослужащий-оператор БПЛА. И танкисты пятой бригады продолжают вести огонь по позициям вооруженных формирований Украины. – Есть! Попадание есть! По той же цели, по зданию противника, огонь!

Точное попадание! Фото: кадр из видео НМ ДНР

Представитель пресс-службы НМ ДНР Олег Никитин рассказал, что танкисты уничтожают укрепления противника в районе, так называемой, МТФ.

- Там достаточно серьезный укрепрайон отрыт за прошедшие годы войны, но в данный момент большая его часть уже практически перестала существовать. Отдельные окопы и блиндажи еще целы, но линия обороны, по большому счету, уничтожена, - рассказывает Никитин. - И сейчас танкисты пятой бригады ведут подготовку для того, чтобы нашей пехоте было более безопасно и комфортно вести боевые действия в этом районе.

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