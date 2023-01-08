МГБ ЛНР возбудило уголовное дело по факту подрыва газопровода в Лугутино

На месте начались оперативно-розыскные мероприятия. Фото: соцсети

Министерство государственной безопасности ЛНР возбудило уголовное дело по факту подрыва газопровода в Лугутино. На месте работают специалисты предприятия «Луганскгаз», а также проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе МГБ Луганской Народной Республики.

— Факт подрыва газопровода согласно ст. 281 УК РФ квалифицирован как «Диверсия». Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что подрыв на участке магистрального газопровода высокого давления диаметром 273 мм, расположенного на окраине города Лутугино, произошел около 18:10 7 января.

Ранее специалисты «Луганскгаза» восстановили газоснабжение у 50% потребителей Лугутинского района Республики. Всего без газоснабжения в Лутугинском районе остались свыше 13000 абонентов и 21 социальный объект.

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