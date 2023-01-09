Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Я искренне верю в освобождение из украинского плена всех военнослужащих

Дарья Васильевна

Сейчас происходит активная интеграция Донецкой Народной Республики в российское правовое поле. Жители верят, что станут более защищенными. С какими проблемами люди обращаются к Уполномоченному по правам человека в ДНР Дарье Морозовой и какие победы на других фронтах у главной правозащитницы Республики в большом интервью «Комсомольской правде» рассказала сама Дарья Васильевна.

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ С ОМБУДСМЕНОМ РФ

- Дарья Васильевна, как проходит интеграция ДНР в российское правовое поле? Насколько система защиты прав человека в Республике уже соответствует российской?

- С 2014 г. мы выстраивали работу правозащитного института Республики, во многом опираясь на опыт российских коллег. С началом СВО наше взаимодействие стало еще более тесным - важно было максимально объединить усилия для оказания помощи пострадавшим и выехавшим в эвакуацию гражданам.

Дарья Васильевна приезжает во все освобожденные города и поселки. Она не ждет, когда к ней обратятся за помощью. Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР

А 4 марта 2022 г. я и Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Николаевна Москалькова подписали Соглашение о взаимопонимании. Этот документ определил направления совместной деятельности, позволил наладить своевременный обмен информацией, более оперативно реагировать на обращения людей, проводить совместные приемы и юридические консультации.

После подписания Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии ДНР в состав РФ 30 сентября 2022 г., Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР уже полноценно интегрировался в систему работы российского института уполномоченных по правам человека.

ОБРАЩЕНИЙ СТАЛО В 8 РАЗ БОЛЬШЕ

- Сколько жителей Республики обратились в Ваш Аппарат в 2022 году? На что жалуются чаще?

- За минувший год в мой адрес поступило более 32 тысяч обращений граждан (это в восемь раз больше 2021 г.). Каждое рассмотрели. Одним заявителям помогли по существу, другим - разъяснили, в какую инстанцию в их случае следует обратиться за защитой своих прав и по какому алгоритму действовать.

Конечно, большая часть обращений связана с проведением СВО, как и рост их количества в целом. Поступило много вопросов, касающихся мобилизации и демобилизации; розыска лиц, пропавших без вести; включения в списки на обмен пленными; восстановления и ремонта жилья; получения компенсации за утраченное/поврежденное жилье; получения пенсионных и социальных выплат; восстановления утраченных документов.

В связи с возросшим количеством обращений мы открыли три дополнительные круглосуточные «горячие» линии Омбудсмена ДНР. Сейчас работает пять таких каналов связи.

Омбудсмен Республики внимательно выслушивает пострадавших жителей. Сбор и фиксация доказательств преступлений неонацистов проводятся на всей территории Республики с 2014 года. Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР

ПОИСК ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА

- Расскажите, пожалуйста, несколько запомнившихся историй помощи гражданам.

- Количество граждан, нуждающихся в разносторонней помощи, выросло в разы. Чтобы эту помощь оказывать эффективно и оперативно, в каждом случае нужно было искать индивидуальный подход.

Когда был большой поток эвакуированных, мы организовывали доставку медикаментов, детского питания и средств гигиены в пункты временного размещения. Помогали эвакуировать семьи с детьми и инвалидов. Установили судьбы более тысячи граждан, разыскиваемых родственниками на освобожденных территориях. Оказывали содействие в восстановлении утраченных документов. Помогали детям, у которых погибли родители, воссоединиться с опекунами. Содействовали в оказании квалифицированной медицинской и психологической помощи раненым мирным жителям и военнослужащим, защитникам Республики, вернувшимся из плена.

И я бы не выделяла конкретные ситуации. История каждого человека, с которым мы работали за это время, достойна внимания.

- Как обстоят дела с защитой прав на освобожденных территориях?

- На сегодня правозащитную работу наладили во всех городах и поселках, где прекращены интенсивные боевые действия. Мы предприняли все необходимое, чтобы люди имели беспрепятственный доступ к помощи правозащитников.

Уполномоченный по правам человека со своим Аппаратом и другими службами объезжает все освобожденные районы, осматривает подвалы и уцелевшие дома, общается с жителями и оперативно помогает им. Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР

Проводили выездные приемы; людей проинформировали о способах связи со мной, в том числе телефонной и онлайн. В освобожденном Мариуполе в июле 2022 г. на постоянной основе начала работу Общественная приемная Уполномоченного по правам человека в ДНР. Благодаря этому жители южных поселков теперь могут обращаться к Омбудсмену, не выезжая в Донецк.

ЛЮДЕЙ НЕ БРОСИЛИ В БЕДЕ

- Дарья Васильевна, в каких освобожденных городах и поселках побывали с рабочими поездками? С какими проблемами к Вам обращались люди?

- С целью мониторинга социально-гуманитарной ситуации я приезжаю во все освобожденные населенные пункты, как только позволяет ситуация с безопасностью. По такому принципу была организована работа, к примеру, в Николаевке, Гранитном, Талаковке, Володарском, Мангуше, Волновахе и Мариуполе.

Потребности людей напрямую зависят от интенсивности боевых действий и их последствий на конкретной территории. Например, жители Волновахи и Мариуполя, которых вооруженные формирования Украины (ВФУ) использовали в качестве «живого щита», остро нуждались абсолютно во всем - это и питание, и питьевая вода, и медицинская помощь, и медикаменты, и одежда, и средства гигиены. Общие же для всех освобожденных территорий проблемы на первом этапе - это отсутствие связи, воды, тепла, электричества, горюче-смазочных материалов, необходимость разминирования территорий и восстановления поврежденных зданий.

Мы не ждем, пока к нам обратятся за помощью. Мы сами объезжаем все районы, включая отдаленные, осматриваем подвалы и уцелевшие дома, общаемся с жителями и оперативно помогаем им.

УКРАИНУ ЖДЕТ ТРИБУНАЛ

- Как продвигается работа по сбору доказательств преступлений киевского режима? Что Вас возмутило во время поездок в Волноваху, Мариуполь?

- Сбор и фиксация доказательств преступлений ВФУ проводятся на всей территории Республики с 2014 г. Что касается Мариуполя и Волновахи, скажу, что Украина отнеслась к жителям этих городов с беспрецедентной жестокостью.

Самое главное - Киев не дал людям возможности выехать. Более того, например, в Мариуполь перед началом активной стадии боевых действий под предлогом эвакуации целенаправленно свозили детей, стариков и женщин из близлежащих населенных пунктов... При этом выгонять мариупольцев из квартир многоэтажек и организовывать в них огневые точки каратели начали еще с 22 февраля, то есть до начала освободительной операции. Это четко говорит о том, украинские боевики изначально планировали развернуть боевые действия непосредственно в городской черте, цинично используя гражданское население как прикрытие.

Представители ВФУ намеренно укреплялись в детских садах, школах, жилых домах. Во время артобстрелов мирных людей выгоняли из убежищ, занимая их места. Стреляли в тех, кто пытался выйти из укрытия в поисках воды и еды. Отступая, прицельным огнем били по гражданским объектам. Поджигали дома и подвалы, в которых прятались от обстрелов жители.

На самом деле, действия ВФУ в отношении жителей Донбасса, с 2014 г. находится за гранью добра и зла. И я хочу, чтобы причастные четко понимали – им ничего не сойдет с рук! На сборе доказательной базы преступлений Украины сконцентрированы максимальные усилия. Все полученные нами данные также станут аргументацией в рамках будущего трибунала. Дело будет доведено до конца и виновные ответят.

Дарья Васильевна привозит гуманитарную помощь в самые отдаленные населенные пункты. Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР

- Многие слышали о пыточной в мариупольском аэропорту. Что там происходило?

- Действительно, в помещениях аэропорта Мариуполя с 2014 г. действовала печально известная тайная тюрьма СБУ «Библиотека». Ужасы украинского плена в ее стенах прошли не менее пятисот сторонников Республик Донбасса. Людей избивали, пытали, подвергали сексуальному насилию. По словам очевидцев, многим узникам так и не удалось выбраться из аэропорта живыми.

На данный момент расследование событий, происходивших в «Библиотеке» и в Мариуполе в целом, продолжается. Восемь лет город был под управлением карательных органов Украины и националистических батальонов. И те, и другие известны своей жестокостью. С их деятельностью связаны многочисленные случаи похищения и бесследного исчезновения людей.

ЗАХОРОНЕНИЕ ЖЕРТВ УКРАИНСКОЙ АГРЕССИИ

- Дарья Васильевна, как после начала спецоперации изменилась работа Межведомственной комиссии по розыску лиц, пропавших без вести, поиску мест захоронений тел (останков) погибших в зонах вооруженного конфликта в Донбассе, которую Вы возглавляете?

- После начала СВО в соответствии с Распоряжением Главы ДНР от 28 марта 2022 г. полномочия Комиссии и ее Председателя существенно расширены. Сегодня именно этот орган занимается поиском, идентификацией и захоронением граждан, погибших на освобожденных территориях. К работам привлечены сотрудники Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при Главе ДНР, госкорпорация «Ритуал» и Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы.

Мы приступаем к работе сразу же, не дожидаясь стабилизации ситуации с безопасностью, действуем по горячим следам. На основании данных от военнослужащих, сотрудников МЧС и местных жителей составляется карта мест обнаружения тел и стихийных захоронений.

Собранные с поверхности и эксгумированные останки доставляют в морг, где проводится их судебно-медицинское исследование. У всех трупов отбирается биоматериал для ДНК-типирования. Также для установления личности мы применяем процедуру фотоопознания, фиксируем особые приметы.

Если личность установлена и есть родственники, тело передается семье для захоронения. В остальных случаях погребение проводится силами комиссии. Людей захоранивают в соответствии с канонами.

На кладбищах под такие захоронения выделены специальные участки. На могилах опознанных граждан устанавливаются таблички с именами. Неидентифицированные тела захораниваются под номерами. В дальнейшем их судьбы могут быть установлены путем проведения сравнительного анализа ДНК останков и предполагаемых родственников.

- Сколько было обнаружено массовых безымянных захоронений жертв украинской агрессии в ДНР до начала спецоперации? И сколько еще может быть таких захоронений?

- До начала специальной военной операции на территории ДНР были обнаружены и вскрыты более 130 мест массового и стихийного захоронения жертв украинской агрессии первых лет конфликта. Предположительно, это около 40 % от общего количества таких локаций. Всего были эксгумированы останки свыше 150 человек. Большинство граждан, причины смерти которых удалось установить, погибли от огнестрельных пулевых ранений, минно-взрывных ранений с обугливанием и фрагментацией тела, осколочных ранений, а также открытых черепно-мозговых травм от действия тупых предметов.

- Дарья Васильевна, сколько военнослужащих ДНР сейчас находится в украинском плену? Что предпринимается для освобождения ребят?

- С начала спецоперации между ДНР и Украиной нет прямого диалога в вопросе обмена военнопленными. Все коммуникации ведутся на уровне официальных представителей Российской Федерации.

Уполномоченный по правам человека со своим Аппаратом и другими службами объезжает все освобожденные районы, осматривает подвалы и уцелевшие дома, общается с жителями и оперативно помогает им. Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР

Со своей стороны мы формируем списки военнослужащих ДНР, находящихся в украинском плену. И наших ребят включают в общие списки на обмен, благодаря чему мы можем возвращать их домой.

На сегодня из плена возвращены 167 бойцов ДНР. По нашим данным, Украина удерживает свыше 260 защитников Республики.

Работа над их освобождением не останавливается ни на минуту. Борьба идет за каждого военнослужащего! И я искренне верю, что все они будут освобождены.

БУДЬ В КУРСЕ!

Телефоны «горячих» линий Омбудсмена ДНР:

+7949-301-73-52; +7949-707-56-94 (по общим вопросам);

+7949-404-69-29; +7949-707-56-93 (пропавшие без вести, обмен пленными).

Адрес электронной почты: ombudsman_dnr@mail.ru

ДОСЬЕ «КП»

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова верит в освобождение из плена всех военнослужащих. Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР

Когда в Донбассе началась война, Дарье Морозовой было 25 лет. Она никогда не интересовалась политикой, а когда увидела по телевизору, как в Киеве на Майдане забивают беркутовцев, в первых рядах встала на защиту родного края. Летом 2014 года в Шахтерске Дарья Васильевна впервые спасла мирных жителей. Когда за местной школой в 12 часов ночи шел бой, она организовала автобус и вывезла людей. Будущая Омбудсмен регулярно эвакуировала жителей в Российскую Федерацию под артобстрелами и проводила обмены пленными с украинской стороной. Тогда Морозова возглавляла Комитет по делам беженцев и военнопленных. А уже осенью - руководила Комитетом по развитию гражданского общества и защите прав человека. Уполномоченным по правам человека в ДНР Дарью Васильевну избрали на пленарном заседании парламента тайным голосованием.

Дарья Морозова родилась 27 февраля 1989 г. в городе Макеевке. Детство и юность провела на Родине. Имеет два высших образования. Окончила Макеевский экономико-гуманитарный институт» по специальности «Экономика предприятия» и Донецкий национальный университет по специальности «Юриспруденция».

Замужем, воспитывает дочь и сына.

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

«Издевательства в украинском плену не сломили наших бойцов»

Дарья Морозова после каждого обмена общается с освобожденными защитниками Донбасса.

В украинском плену практически все военные ДНР подвергаются пыткам, избиениям и другому жестокому обращению.

- Поражает, с каким спокойствием и мужеством наши ребята рассказывают о пережитом. Они не сломлены и сохраняют боевой настрой. Настоящие герои! - рассказывает «КП» Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Вызволенные из украинского плена военные с Дарьей Морозовой. Они смогли вернуться домой и после долгой разлуки увиделись с семьями. Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР

У многих военных были изъяты и уничтожены документы. В суде удерживаемых бойцов принуждали признать вину, обещая взамен включить в списки на обмен.

Состояние здоровья вернувшихся домой разное. Проблемы есть практически у всех. Многие защитники проходят лечение осложнений после огнестрельных ранений, переломов.

- Снова обращаю внимание международных правозащитных организаций на критическую ситуацию с соблюдением прав пленных на Украине. Считаю, что многочисленные показания наших военнослужащих являются безапелляционной аргументацией к тому, чтобы наконец принять должные меры реагирования. Игнорируя факты применения к задержанным участникам СВО незаконных методов воздействия, мировое сообщество фактически выступает пособником военных преступлений Киева, - подчеркнула Морозова.

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