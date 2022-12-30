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Общество30 декабря 2022 14:50

В Донецкой Народной Республике - новая Конституция

Парламентарии единогласно проголосовали за документ
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
За принятие новой Конституции проголосовали все 76 депутатов, находящихся на пленарном заседании

За принятие новой Конституции проголосовали все 76 депутатов, находящихся на пленарном заседании

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

30 декабря депутаты Народного Совета ДНР приняли новую Конституцию взамен действовавшей с 2014 года. Необходимость обновления основного Закона Республики возникла после вступления в состав Российской Федерации (документ не должен противоречить Конституции России).

СОХРАНИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ!

В ежегодном послании к парламенту временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что с принятием основного Закона будет пройден очередной этап на пути интеграции Республики в российское правовое поле. По его словам, этот этап ознаменует возвращение Донбасса в лоно русской культурно-исторической традиции, «исполнение наших надежд, достижение цели, к которой мы шли долгие восемь лет».

Новая Конституция закрепила порядок охраны исторической памяти и подвигов защитников Родины.

- Отдельными нормами Конституции регламентируется порядок сохранения исторической правды и памяти о защитниках Родины, закрепляется положение о недопущении действий по умалению значения подвига русского народа, совершенного при защите Отечества, - отметил на заседании парламента Денис Пушилин.

Денис Пушилин подчеркнул, что с принятием основного Закона будет пройден очередной этап на пути интеграции в российское правовое поле

Денис Пушилин подчеркнул, что с принятием основного Закона будет пройден очередной этап на пути интеграции в российское правовое поле

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ

Конституцией также установлен приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благополучии и развитии.

- Тем самым создаются условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей в семье - именно в семье: не в интернате, не в детском доме, не в похожих учреждениях, - а также воспитанию патриотизма, гражданственности и уважения к старшим, - сказал Денис Владимирович.

Председатель Народного Совета Владимир Бидевка рассказал, что проект Конституции Донецкой Народной Республики как субъекта Российской Федерации в начале декабря вынес на рассмотрение сессии Народного Совета Денис Пушилин. Депутаты единогласно в двух чтениях приняли основной закон Республики. «За» проголосовали все 76 депутатов, находящихся на пленарном заседании.

Спикер парламента ДНР Владимир Бидевка рассказал, что нардепы Республики приступили к рассмотрению проектов федеральных законов

Спикер парламента ДНР Владимир Бидевка рассказал, что нардепы Республики приступили к рассмотрению проектов федеральных законов

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Прежняя Конституция ДНР была принята 14 мая 2014-го после всенародного референдума о самоопределении Донбасса. Тогда жители в своем абсолютном большинстве поддержали акт о государственной самостоятельности Республики.

Отметим, что новая Конституция, не противоречащая основному Закону России, единогласно была принята и в Луганской Народной Республике.

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