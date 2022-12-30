В Донецкой Народной Республике - новая Конституция

За принятие новой Конституции проголосовали все 76 депутатов, находящихся на пленарном заседании Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

30 декабря депутаты Народного Совета ДНР приняли новую Конституцию взамен действовавшей с 2014 года. Необходимость обновления основного Закона Республики возникла после вступления в состав Российской Федерации (документ не должен противоречить Конституции России).

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В ежегодном послании к парламенту временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что с принятием основного Закона будет пройден очередной этап на пути интеграции Республики в российское правовое поле. По его словам, этот этап ознаменует возвращение Донбасса в лоно русской культурно-исторической традиции, «исполнение наших надежд, достижение цели, к которой мы шли долгие восемь лет».

Новая Конституция закрепила порядок охраны исторической памяти и подвигов защитников Родины.

- Отдельными нормами Конституции регламентируется порядок сохранения исторической правды и памяти о защитниках Родины, закрепляется положение о недопущении действий по умалению значения подвига русского народа, совершенного при защите Отечества, - отметил на заседании парламента Денис Пушилин.

Денис Пушилин подчеркнул, что с принятием основного Закона будет пройден очередной этап на пути интеграции в российское правовое поле Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ

Конституцией также установлен приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благополучии и развитии.

- Тем самым создаются условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей в семье - именно в семье: не в интернате, не в детском доме, не в похожих учреждениях, - а также воспитанию патриотизма, гражданственности и уважения к старшим, - сказал Денис Владимирович.

Председатель Народного Совета Владимир Бидевка рассказал, что проект Конституции Донецкой Народной Республики как субъекта Российской Федерации в начале декабря вынес на рассмотрение сессии Народного Совета Денис Пушилин. Депутаты единогласно в двух чтениях приняли основной закон Республики. «За» проголосовали все 76 депутатов, находящихся на пленарном заседании.

Спикер парламента ДНР Владимир Бидевка рассказал, что нардепы Республики приступили к рассмотрению проектов федеральных законов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Прежняя Конституция ДНР была принята 14 мая 2014-го после всенародного референдума о самоопределении Донбасса. Тогда жители в своем абсолютном большинстве поддержали акт о государственной самостоятельности Республики.

Отметим, что новая Конституция, не противоречащая основному Закону России, единогласно была принята и в Луганской Народной Республике.

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